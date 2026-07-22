Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nadeo Argawinata Bangga Gabung Persija Jakarta: Siap Berjuang Raih Prestasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:22 WIB
Nadeo Argawinata Bangga Gabung Persija Jakarta: Siap Berjuang Raih Prestasi
Nadeo Argawinata merasa bangga bisa bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Nadeo Argawinata merasa bangga bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Ia berjanji untuk berjuang sekuat tenaga membawa klub meraih prestasi di masa depan.

Nadeo resmi bergabung dengan Persija per Rabu (22/7/2026). Penjaga gawang berusia 29 tahun itu didatangkan dari Borneo FC untuk memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran.

Nadeo dikontrak Persija Jakarta hingga 2031
Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Tak tanggung-tanggung, manajemen Persija mengontrak Nadeo dengan durasi lima tahun atau sampai 2031. Dengan begitu, ia akan menjadi bagian penting dalam perjuangan berburu prestasi.

1. Senang

Nadeo merasa senang mendapat kesempatan membela Persija. Mantan kiper Bali United itu mengaku kagum dengan kesetiaan The Jakmania.

"Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa," kata Nadeo dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Nadeo bukan kiper sembarangan. Kiper asal Kediri, Jawa Timur, itu diketahui pernah membela sejumlah klub besar Indonesia seperti Borneo FC dan Bali United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231691/pelatih_borneo_fc_mauro_jeronimo-Bewc_large.jpg
Borneo FC Tancap Gas! Mauro Jeronimo Pimpin Latihan Perdana Hadapi Musim 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231652/nadeo_argawinata_resmi_bergabung_dengan_persija_jakarta-DgKO_large.jpg
Ditebus dengan Barter 2 Pemain, Persija Jakarta Percaya Nadeo Argawinata Beri Kontribusi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231651/nadeo_argawinata_resmi_gabung_persija_jakarta-ktgX_large.jpg
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata Resmi Gabung Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/49/3231408/andritany_ardhiyasa_bahagia_perpanjang_kontrak_di_persija_jakarta-mTiC_large.jpg
Respons Andritany Ardhiyasa Setelah Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/07/22/11/1731095/john-herdman-sebut-timnas-indonesia-sudah-kantongi-modal-kejar-gelar-piala-aff-2026-tzs.jpg
John Herdman Pede Timnas Indonesia Mampu Bersaing Juarai AFF 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/22/labewa_open.jpg
Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Bergulir di Solo, 128 Atlet dan Pebiliar Filipina Ramaikan Turnamen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement