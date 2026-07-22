Nadeo Argawinata Bangga Gabung Persija Jakarta: Siap Berjuang Raih Prestasi

Nadeo Argawinata merasa bangga bisa bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Nadeo Argawinata merasa bangga bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Ia berjanji untuk berjuang sekuat tenaga membawa klub meraih prestasi di masa depan.

Nadeo resmi bergabung dengan Persija per Rabu (22/7/2026). Penjaga gawang berusia 29 tahun itu didatangkan dari Borneo FC untuk memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran.

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Tak tanggung-tanggung, manajemen Persija mengontrak Nadeo dengan durasi lima tahun atau sampai 2031. Dengan begitu, ia akan menjadi bagian penting dalam perjuangan berburu prestasi.

1. Senang

Nadeo merasa senang mendapat kesempatan membela Persija. Mantan kiper Bali United itu mengaku kagum dengan kesetiaan The Jakmania.

"Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa," kata Nadeo dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Nadeo bukan kiper sembarangan. Kiper asal Kediri, Jawa Timur, itu diketahui pernah membela sejumlah klub besar Indonesia seperti Borneo FC dan Bali United.