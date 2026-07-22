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Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata Resmi Gabung Persija Jakarta!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:53 WIB
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata Resmi Gabung Persija Jakarta!
Nadeo Argawinata resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
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KIPER Tim Nasional (Timnas) Indonesia Nadeo Argawinata resmi gabung Persija Jakarta setelah didatangkan dari Borneo FC. Kiper 29 tahun itu dikontrak Persija Jakarta selama lima tahun atau hingga 2031.

1. Persija Jakarta Lepas 2 Pemain ke Borneo FC

Kehadiran Nadeo Argawinata membuat Persija Jakarta harus mengorbankan dua pemainnya ke Borneo FC. Manajemen Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- melepas dua pemain muda mereka, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella ke Borneo FC sebagai bagian dari kesepakatan transfer Nadeo Argawinata.

Aditya Warman dilepas Persija ke Borneo FC.
Aditya Warman dilepas Persija ke Borneo FC.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bahagia mengamankan jasa Nadeo Argawinata. Kehadiran kiper terbaik Super League 2025-2026 itu bisa membantu Persija Jakarta memenangkan gelar di musim 2026-2027.

“Selamat datang Nadeo. Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional, akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija,” kata Prapanca dalam keterangan pers Persija Jakarta yang diterima Okezone, Rabu (22/7/2026).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella atas dedikasi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari Persija. Sebagai dua pemain muda Persija, mereka memiliki potensi yang sangat baik. Semoga keduanya semakin berkembang dan meraih kesuksesan di perjalanan berikutnya,” lanjut Prapanca.

 

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