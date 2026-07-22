Borneo FC Tancap Gas! Mauro Jeronimo Pimpin Latihan Perdana Hadapi Musim 2026-2027

JAKARTA - Borneo FC memulai latihan perdana untuk menyambut musim 2026-2027, Selasa (21/7/2026). Latihan perdana ini dihadiri sejumlah suporter Pesut Etam, julukan Borneo FC.

1. Borneo FC Mulai Latihan

Pelatih baru Borneo FC, Mauro Jeronimo, memimpin sesi latihan perdana. Kehadiran Jeronimo menandai fase awal pembentukan skuad dan implementasi pendekatan kepelatihan yang akan diterapkan sepanjang musim.

Pelatih berkebangsaan Argentina itu mengaku memperoleh sambutan positif sejak tiba di Samarinda. Ia menilai antusiasme yang ditunjukkan pemain menjadi modal penting dalam proses pembangunan tim.

Borneo FC rekrut Kablan Davy NGoma (Instagram/@borneofc.id)

"Saya sangat senang. Attitude dan semangat para pemain membuat saya bangga berada di Samarinda. Bersama staf dan para pemain, kami akan bertahap membangun tim dengan identitas permainan sepak bola yang jelas, tentu saja dengan tujuan memenangkan setiap pertandingan," ujar Mauro Jeronimo usai memimpin latihan perdana, melansir laman Borneo FC, Rabu (22/7/2026).

Menurut Jeronimo, pembentukan karakter dan identitas permainan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, proses pengembangan tim akan dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada konsistensi performa, disiplin taktis, serta budaya kompetitif yang berorientasi pada hasil positif di setiap laga.