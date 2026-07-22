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Ditebus dengan Barter 2 Pemain, Persija Jakarta Percaya Nadeo Argawinata Beri Kontribusi Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:02 WIB
Ditebus dengan Barter 2 Pemain, Persija Jakarta Percaya Nadeo Argawinata Beri Kontribusi Besar
Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
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JAKARTA – Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Kiper berlabel Timnas Indonesia itu diikat dengan kontrak selama lima tahun.

Menariknya, Persija menyertakan dua pemainnya yakni Aditya Warman dan Ibrah Ohorella sebagai bagian dari kesepakatan transfer tersebut. Kedua pemain itu akan bergabung dengan Borneo FC mulai musim depan.

1. Kontribusi Besar

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Walau demikian, manajemen tak mengungkap biaya transfer Nadeo. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap kiper asal Jawa Timur itu bisa memberikan kontribusi besar untuk lini pertahanan Macan Kemayoran.

"Selamat datang Nadeo. Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini,” kata Prapanca, dikutip dari keterangan resmi klub, Rabu (22/7/2026).

“Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional, akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija,” tambahnya.

2. Apresiasi

Prapanca juga menyampaikan apresiasi kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella yang menjadi bagian dari kesepakatan transfer itu. Ia yakin, kedua pemain itu akan berkembang bersama Pesut Etam -julukan Borneo FC.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella atas dedikasi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari Persija," tutur Prapanca.

"Sebagai dua pemain muda Persija, mereka memiliki potensi yang sangat baik. Semoga keduanya semakin berkembang dan meraih kesuksesan di perjalanan berikutnya,” sambungnya.

 

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