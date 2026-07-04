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Persija Jakarta Bidik Nadeo Argawinata, Siap Tebus Kontrak Jangka Panjang di Borneo FC?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:40 WIB
Persija Jakarta Bidik Nadeo Argawinata, Siap Tebus Kontrak Jangka Panjang di Borneo FC?
Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata. (Foto: Instagram/nadeowinataa)
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JAKARTA — Rumor transfer sepak bola Tanah Air kembali memanas setelah Persija Jakarta dikabarkan menargetkan kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Penjaga gawang utama Borneo FC tersebut kini menjadi prioritas buruan tim Macan Kemayoran untuk musim 2026-2027 mendatang.

Kabar ketertarikan dibagikan oleh sejumlah akun Instagram yang kerap membagikan informasi mengenai sepakbola Tanah Air, seperti @futboll.indonesiaa. Isu tersebut semakin menguat setelah akun informan transfer seperti @ngapakfootball dan @transfernews__ft juga merilis spekulasi serupa.

Nadeo disebut-sebut bakal merapat ke ibu kota untuk mengikuti jejak pelatih Shin Tae-yong (STY) yang juga dikaitkan dengan proyek besar Persija. Namun, kepastian mengenai mekanisme kepindahannya, apakah status pinjaman atau penebusan kontrak permanen, masih menunggu rilis resmi kedua klub.

1. Tidak Mudah

Langkah Persija untuk mengamankan tanda tangan kiper berusia 29 tahun ini dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, Borneo FC baru saja memagari sang pemain dengan perpanjangan kontrak jangka panjang.

Nadeo Argawinata. (Foto: PSSI)
Nadeo Argawinata. (Foto: PSSI)

Melalui media sosial resminya, klub berjuluk Pesut Etam tersebut mengumumkan bahwa Nadeo telah menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun. Kesepakatan ini mengikat sang penjaga gawang di Samarinda hingga tahun 2029 mendatang.

"Kiper terbaik Super League 2025-2026 Nadeo Argawinata secara resmi menambah durasi kontrak bersama Pesut Etam sampai tahun 2029!! MANYALA," tulis pernyataan resmi Borneo FC saat mengumumkan bertahannya sang pemain.

 

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