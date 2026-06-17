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Borneo FC Cuci Gudang, Nadeo Argawinata Tetap Optimistis Juara Musim Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |07:53 WIB
Borneo FC Cuci Gudang, Nadeo Argawinata Tetap Optimistis Juara Musim Depan
Borneo FC Cuci Gudang, Nadeo Argawinata Tetap Optimistis Juara Musim Depan (Instagram/@nadeowinataa)
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SAMARINDA - Borneo FC Samarinda melakukan perombakan besar menjelang kompetisi musim 2026-2027. Sebanyak 15 pemain dilepas. Sementara pelatih Fabio Lefundes dan sejumlah staf kepelatihan juga tidak lagi menjadi bagian dari Pesut Etam -julukan Borneo FC.

1. Borneo FC Rombak Skuad

Perombakan tersebut terjadi setelah Borneo FC menutup musim lalu sebagai salah satu tim terbaik di kompetisi. Pesut Etam finis sebagai runner-up dengan koleksi 79 poin. Jumlah itu sama dengan Persib Bandung. Namun, Borneo FC kalah dalam catatan head to head.

Kondisi tersebut membuat banyak pihak menyoroti perubahan besar yang terjadi di tubuh Borneo FC. Namun, penjaga gawang utama Nadeo Argawinata menilai situasi tersebut merupakan bagian yang wajar dalam sepak bola profesional.

Menurut Nadeo, pergantian pemain dan pelatih bukan hal baru bagi Borneo FC. Klub asal Samarinda, Kalimantan Timur, itu sering melakukan penyegaran skuad dalam beberapa musim terakhir.

Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Di dalam sepak bola itu hal yang normal. Pemain datang dan pergi. sebagai pemain kita harus siap dengan kemungkinan itu. Kebetulan dalam beberapa tahun terakhir Borneo FC memang selalu seperti itu, jadi sudah cukup biasa," kata Nadeo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Rabu (17/6/2026).

2. Nadeo Setia dengan Borneo FC

Meski banyak perubahan terjadi, Nadeo memastikan dirinya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Borneo FC. Kiper berusia 28 tahun tersebut mengaku masih melihat banyak alasan untuk bertahan bersama Pesut Etam.

Nadeo menyebut kesempatan bermain, kondisi klub yang stabil, serta keseriusan manajemen menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan. Dia merasa Borneo FC masih menjadi tempat yang tepat untuk melanjutkan kariernya.

"Sudah jelas berarti saat ini hanya Borneo FC yang benar-benar serius menginginkan saya. Tawaran dari klub lain memang ada, tetapi mungkin negosiasinya belum mencapai kesepakatan," ucap Nadeo.

 

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