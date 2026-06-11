Borneo FC Tunjuk Mauro Jeronimo sebagai Pelatih Baru Gantikan Fabio Lefundes

SAMARINDA - Borneo FC Samarinda bergerak cepat menyambut musim baru 2026/27. Manajemen Pesut Etam langsung memperkenalkan sosok pelatih baru 3 hari setelah berpisah dengan Fabio Lefundes.

1. Borneo FC Tunjuk Pelatih Baru

Manajemen Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Mauro Jeronimo, sebagai nakhoda baru untuk mengarungi musim depan.

Kehadirannya menjadi sinyal dimulainya babak baru di tubuh Borneo FC. Tidak sekadar mengganti pelatih, tim juga tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran skuat demi membangun fondasi baru yang lebih kompetitif.\

Borneo FC vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

"Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026/2027," tulis keterangan resmi akun Borneo FC, melansir laman iLeague, Kamis (11/6/2026).

"Berbekal pengalaman melatih di kompetisi Asia dan ASEAN, pelatih asal Portugal ini hadir membawa visi, karakter, dan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam terus bersaing di level tertinggi. Perjalanan baru dimulai. Tantangan baru menanti. Kita satukan langkah, bekerja lebih keras, dan memburu prestasi demi kejayaan Samarinda!! MANYALA," imbuhnya.

Penunjukan pelatih asal Portugal itu berkat pengalaman melatih di lingkungan sepak bola Asia yang menjadi salah satu alasan utama manajemen tim.

Di balik kedatangan pelatih baru, Borneo FC juga melakukan perombakan besar dalam komposisi pemain. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat 15 pemain resmi meninggalkan klub.