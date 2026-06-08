Masuk Grup Neraka, Borneo FC Siap Unjuk Kualitas di ACC 2026-2027

JAKARTA - Borneo FC siap unjuk kualitas dalam ASEAN Club Championship 2026-2027. Tim asal Samarinda tersebut ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara, meski tergabung di grup neraka.

1. ACC 2026-2027

Hasil undian menempatkan Pesut Etam -julukan Borneo FC - di Grup A bersama sejumlah tim kuat Asia Tenggara, termasuk juara bertahan Buriram United dari Thailand. Selain itu, mereka akan bersaing dengan Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers FC, juara Piala Vietnam, serta pemenang babak play-off antara Kasuka FC dan Manila Digger FC.

Borneo FC vs Malut United. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Manajer Borneo FC, Dandri Dauri mengatakan, pengalaman tampil pada edisi sebelumnya menjadi bekal penting menghadapi kompetisi musim depan. Komposisi grup tersebut membuat perjalanan Borneo FC diprediksi tidak akan mudah.

"Memang kali kedua kita melakoni pertandingan ini, tentu banyak hal yang bisa kita lihat dari perjalanan yang lalu dan menghadapi ASEAN Club Championship 2026/27 yang ada akan kita hadapi ini," ujar Dandri dilansir dari laman I.League, Minggu (7/6/2026).

Dia mengatakan, hasil undian memperlihatkan tidak ada lawan yang bisa dianggap ringan. Pasalnya, setiap tim punya kualitas dan syarat dengan pemain berpengalaman.

2. Siap Sambut ACC 2026-2027

"Di dalam drawing kemarin saya melihat itu semua lawan berat, tentu dengan adanya berita empat kompetisi ini ya, jadi Borneo FC juga harus punya kesiapan lagi yang lebih baik dalam setiap turnamen atau kompetisi yang akan dihadapi," katanya.