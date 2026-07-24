Kisah Lucu Zlatko Runje, Asisten Pelatih Persib yang Heran Lihat Warga Bandung Selalu Bahagia

BANDUNG — Falsafah Sunda "Someah Hade Ka Semah" yang mencerminkan keramahan warga Kota Bandung dan Jawa Barat benar-benar membekas di hati Zlatko Runje. Asisten pelatih anyar Persib Bandung tersebut mengaku amat terkesan, sekaligus iri melihat masyarakat Bandung yang terlihat begitu bahagia.

Memasuki pekan kedua tinggal di Bandung sembari mendampingi rutinitas latihan Maung Bandung, pelatih berusia 46 tahun itu merasakan atmosfer yang sangat hangat dari warga lokal.

Kesan mendalam tersebut diungkapkannya usai memimpin sesi latihan Persib di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis 23 Juli 2026.

"Saya cukup terkesan dengan kota ini. Sampai saat ini saya belum lihat orang marah-marah, setiap orang yang saya temui selalu terlihat bahagia," ujar Runje seusai latihan, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (24/7/2026).

1. Sikap Zlatko Runje

Memiliki postur tubuh tegap serta gaya rambut panjang, penampilan fisik Runje sekilas memberikan kesan sangar dan amat serius. Pria pemilik lisensi kepelatihan UEFA A tersebut tidak menampik persepsi publik mengenai karakter dirinya.

Zlatko Runje. (Foto: Instagram/persib)

Eks penjaga gawang klub Kroasia, Hajduk Split, ini menegaskan bahwa dirinya selalu menjunjung tinggi profesionalisme saat bertugas di lapangan.

"Mentalitas saya seperti ini, fokus dengan tugas saya dan profesional, tidak bercanda saat bekerja. Karena kita di sini demi sebuah alasan yaitu kerjakan apa kewajibanmu dan kita akan melihat apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik," terang Runje.