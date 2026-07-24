Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Lucu Zlatko Runje, Asisten Pelatih Persib yang Heran Lihat Warga Bandung Selalu Bahagia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |04:01 WIB
Kisah Lucu Zlatko Runje, Asisten Pelatih Persib yang Heran Lihat Warga Bandung Selalu Bahagia
Asisten Pelatih Persib Bandung, Zlatko Runje. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG — Falsafah Sunda "Someah Hade Ka Semah" yang mencerminkan keramahan warga Kota Bandung dan Jawa Barat benar-benar membekas di hati Zlatko Runje. Asisten pelatih anyar Persib Bandung tersebut mengaku amat terkesan, sekaligus iri melihat masyarakat Bandung yang terlihat begitu bahagia.

Memasuki pekan kedua tinggal di Bandung sembari mendampingi rutinitas latihan Maung Bandung, pelatih berusia 46 tahun itu merasakan atmosfer yang sangat hangat dari warga lokal.

Kesan mendalam tersebut diungkapkannya usai memimpin sesi latihan Persib di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis 23 Juli 2026.

"Saya cukup terkesan dengan kota ini. Sampai saat ini saya belum lihat orang marah-marah, setiap orang yang saya temui selalu terlihat bahagia," ujar Runje seusai latihan, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (24/7/2026).

1. Sikap Zlatko Runje

Memiliki postur tubuh tegap serta gaya rambut panjang, penampilan fisik Runje sekilas memberikan kesan sangar dan amat serius. Pria pemilik lisensi kepelatihan UEFA A tersebut tidak menampik persepsi publik mengenai karakter dirinya.

Zlatko Runje. (Foto: Instagram/persib)
Zlatko Runje. (Foto: Instagram/persib)

Eks penjaga gawang klub Kroasia, Hajduk Split, ini menegaskan bahwa dirinya selalu menjunjung tinggi profesionalisme saat bertugas di lapangan.

"Mentalitas saya seperti ini, fokus dengan tugas saya dan profesional, tidak bercanda saat bekerja. Karena kita di sini demi sebuah alasan yaitu kerjakan apa kewajibanmu dan kita akan melihat apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik," terang Runje.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/49/3231905/mariano_peralta_resmi_gabung_persib_bandung_marianoperalta9-ULv4_large.jpg
Kronologi Persib Bandung Gaet Mariano Peralta di Bursa Transfer Musim Panas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/49/3231832/persib_bandung-VeKc_large.jpg
Akhiri Sengketa Daisuke Sato, Persib Bandung Resmi Terbebas dari Sanksi Registration Ban FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231557/marcos_santos-iP7H_large.jpg
Tatap Piala Presiden 2026 dan Super League, Marcos Santos Bangun Identitas Baru Skuad Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231514/milos_joksic-pdks_large.jpg
Alasan Garudayaksa FC Tunjuk Milos Joksic sebagai Pelatih di Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/23/11/1731343/keluarga-peter-crouch-cerita-susahnya-masuk-as-saat-piala-dunia-2026-axw.webp
Keluarga Peter Crouch Cerita Susahnya Masuk AS saat Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/23/timnas_indonesia_piala_aff_2026.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Kamboja di Piala AFF 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement