John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Jakarta pada 25 Juli 2026, Daftarkan 26 Pemain untuk Piala AFF 2026!

MEDIA Officer Timnas Indonesia, Rifa Zainurrofi, mengungkap skuad Garuda akan kembali ke Jakarta pada 25 Juli 2026. Kembalinya Timnas Indonesia ke Jakarta setelah melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Bali jelang turun di Piala AFF 2026.

"Tim kembali ke Jakarta sore hari tgl 25 Juli," kata Rifa kepada Okezone, Kamis (23/7/2026).

John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto: PSSI)

1. John Herdman Bawa 26 Pemain ke Piala AFF 2026

Timnas Indonesia sedang melangsungkan pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli 2026. Pemusatan latihan itu digelar untuk mempersiapkan skuad Garuda jelang tampil di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Kamp pelatihan itu dipimpin langsung pelatih kepala John Herdman dan dibagi dalam dua tahap. Selain mematangkan persiapan fisik dan taktik, pelatih asal Inggris itu juga menyeleksi pemain untuk membentuk tim utama.

Sebanyak 50 pemain dipanggil John Herdman untuk mengikuti kamp pelatihan tersebut. Nantinya, skuad utama yang akan dibawa untuk turnamen kemungkinan besar dikerucutkan menjadi 24-26 pemain.

2. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Turnamen Piala AFF 2026 akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 24 Juli-26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.