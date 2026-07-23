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Alasan Garudayaksa FC Tunjuk Milos Joksic sebagai Pelatih di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |00:01 WIB
Alasan Garudayaksa FC Tunjuk Milos Joksic sebagai Pelatih di Super League 2026-2027
Milos Joksic resmi jadi pelatih Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)
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BOGOR – Klub promosi Garudayaksa FC membuat langkah strategis untuk memperkuat kedalaman tim jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Manajemen secara resmi memperkenalkan sosok juru taktik asal Serbia, Milos Joksic, sebagai pelatih kepala baru untuk memimpin skuad dalam mengarungi persaingan kompetisi kasta tertinggi musim depan.

Pengumuman itu disampaikan oleh Garudayaksa FC melalui akun Instagram resminya, Selasa 21 Juli 2026 malam WIB. Meski demikian, manajemen Garudayaksa FC tak mengungkap durasi kontrak yang diberikan kepada Joksic.

"Di balik setiap tim yang sukses terdapat seorang pemimpin yang menyatukan orang-orang dengan tujuan dan keyakinan," tulis Garudayaksa FC dikutip dari akun Instagram resminya @garudayaksafc.official, dikutip Kamis (23/7/2026).

"Dengan bangga kami menyambut Kepala Pelatih baru kami saat kami memulai babak baru yang menarik," tambah keterangan resmi Garudayaksa FC.

Milos Joksic resmi jadi pelatih Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)
Milos Joksic resmi jadi pelatih Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

1. Gantikan Suksesor Widodo C Putro

Milos Joksic menggantikan Widodo Cahyono Putro yang berhasil membawa Garudayaksa FC promosi ke Super League 2026-2027. Di bawah arahan Widodo, Garudayaksa FC berhasil menjuarai Liga 2 Indonesia atau Championship 2025-2026.

Joksic diharapkan menjadi sosok yang tepat untuk menjaga semangat juara Garudayaksa FC di musim 2026-2027. Manajemen Garudayaksa FC pun siap mendukung perjuangan Milos Joksic pada musim depan.

 

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