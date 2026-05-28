Pratama Arhan Gabung Garudayaksa FC? Manajemen Buka Suara

COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, buka suara soal kabar Pratama Arhan bergabung dengan timnya. Ia mengaku tim yang akan promosi ke Super League 2026-2027 itu memang sedang membangun kekuatan.

Kontrak Arhan bersama klub Liga Thailand, Bangkok United, berlaku hingga Mei 2027. Jadi, Garudayaksa harus menebusnya bahkan membayar harga transfer jika berminat.

1. Belum Ada Pembicaraan

Di media sosial santer Arhan segera berkostum Garudayaksa untuk musim depan. Namun, kabar tersebut untuk saat ini masih sekadar rumor belaka, yang dibenarkan oleh Derry.

"Terkait berita tersebut kami belum ada pembicaraan dengan Arhan," kata Derry kepada Okezone, Kamis (28/5/2026).

Sebagaimana diketahui, Garudayaksa berstatus juara Championship 2025-2026. Mereka pun berhak promosi ke Super League. Karena itu, membangun kekuatan tim sangat penting agar bertahan di kasta teratas.