Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siap Berjuang Kembali Bersama Persib Bandung, Marc Klok Resmi Alihkan Fokus Menuju Musim Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:43 WIB
Siap Berjuang Kembali Bersama Persib Bandung, Marc Klok Resmi Alihkan Fokus Menuju Musim Depan
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang andalan Persib Bandung, Marc Klok, tampaknya enggan berlama-lama larut dalam euforia setelah sukses mengantarkan timnya meraih gelar hattrick juara di ajang Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut menegaskan komitmennya untuk segera mengalihkan fokus dan bersiap menatap kompetisi kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027.

Pada musim ini, Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai kampiun setelah kokoh bertengger di puncak klasemen akhir dengan torehan 79 poin. Skuad Pangeran Biru sukses mengungguli catatan head-to-head dari sang rival terdekat, Borneo FC, yang menguntit di posisi kedua dengan perolehan poin yang sama.

Marc Klok mengakui kesuksesan beruntun yang diraih Persib dalam beberapa periode terakhir tidak lepas dari andil besar para suporter setia mereka, Bobotoh. Ia pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan tanpa henti yang telah diberikan sepanjang musim bergulir.

"Terima kasih Bobotoh," tulis Marc Klok di laman Instagram pribadinya.

"Musim ini, kalian adalah kekuatan terbesar kami. Sampai jumpa musim depan," tambahnya.

Unggahan emosional tersebut langsung mendapatkan respons luar biasa di dunia maya, di mana terpantau sudah disukai oleh lebih dari 60 ribu pengguna Instagram. Selain itu, hampir seribu tanggapan dan reaksi dari netizen turut membanjiri kolom komentar postingan sang kapten.

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)
Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

1. Perubahan Komposisi Tim

Sebagai informasi tambahan, perjuangan Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juara pada musim depan dipastikan bakal menghadapi tantangan baru. Pasalnya, Maung Bandung tidak akan lagi diarsiteki oleh Bojan Hodak, pelatih bertangan dingin yang sukses mencatatkan sejarah hattrick juara tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220491/mauricio_souza-FAbW_large.jpg
Sinyal Kuat Perpanjangan Kontrak, Mauricio Souza Beri Bocoran Masa Depannya di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/49/3220190/hasil_dewa_united_vs_bali_united_di_super_league_2025_2026_baliunitedfc-SwfA_large.jpg
Hasil Dewa United vs Bali United di Super League 2025-2026: Tuan Rumah Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/49/3218684/persebaya_surabaya-F4TW_large.jpg
3 Pemain Top Incaran Persebaya Surabaya demi Target Juara Super League 2026-2027, Nomor 1 Striker Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217238/adhyaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_adhyaksafcbanten-cwGo_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/26/11/1710779/daftar-lengkap-skuad-timnas-spanyol-di-piala-dunia-2026-tak-ada-pemain-real-madrid-ykt.webp
Daftar Lengkap Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Tak Ada Pemain Real Madrid
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/12/20/momen_lionel_messi_piala_dunia_2022.jpg
Daftar 10 Pemain dengan Penampilan Piala Dunia Terbanyak: Messi di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement