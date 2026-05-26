Siap Berjuang Kembali Bersama Persib Bandung, Marc Klok Resmi Alihkan Fokus Menuju Musim Depan

BANDUNG - Gelandang andalan Persib Bandung, Marc Klok, tampaknya enggan berlama-lama larut dalam euforia setelah sukses mengantarkan timnya meraih gelar hattrick juara di ajang Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut menegaskan komitmennya untuk segera mengalihkan fokus dan bersiap menatap kompetisi kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027.

Pada musim ini, Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai kampiun setelah kokoh bertengger di puncak klasemen akhir dengan torehan 79 poin. Skuad Pangeran Biru sukses mengungguli catatan head-to-head dari sang rival terdekat, Borneo FC, yang menguntit di posisi kedua dengan perolehan poin yang sama.

Marc Klok mengakui kesuksesan beruntun yang diraih Persib dalam beberapa periode terakhir tidak lepas dari andil besar para suporter setia mereka, Bobotoh. Ia pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan tanpa henti yang telah diberikan sepanjang musim bergulir.

"Terima kasih Bobotoh," tulis Marc Klok di laman Instagram pribadinya.

"Musim ini, kalian adalah kekuatan terbesar kami. Sampai jumpa musim depan," tambahnya.

Unggahan emosional tersebut langsung mendapatkan respons luar biasa di dunia maya, di mana terpantau sudah disukai oleh lebih dari 60 ribu pengguna Instagram. Selain itu, hampir seribu tanggapan dan reaksi dari netizen turut membanjiri kolom komentar postingan sang kapten.

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

1. Perubahan Komposisi Tim

Sebagai informasi tambahan, perjuangan Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juara pada musim depan dipastikan bakal menghadapi tantangan baru. Pasalnya, Maung Bandung tidak akan lagi diarsiteki oleh Bojan Hodak, pelatih bertangan dingin yang sukses mencatatkan sejarah hattrick juara tersebut.