HOME BOLA LIGA INDONESIA

Strategi dan Formasi Igor Tolic di Persib Bandung, Siap Pertahankan Gelar Juara?

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |11:23 WIB
Strategi dan Formasi Igor Tolic di Persib Bandung, Siap Pertahankan Gelar Juara?
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic (Foto: X/@infobdg)
DUNIA sepak bola Indonesia dikejutkan oleh pengumuman besar dari kubu Persib Bandung pada Senin malam, 25 Mei 2026.

Bojan Hodak, sosok di balik era keemasan Maung Bandung selama tiga musim terakhir, resmi melepas jabatan pelatih kepala untuk beralih menjadi Shareholder Group Technical Advisor

Igor Tolic jabat posisi pelatih Persib Bandung persib

Namun manajemen bergerak cepat, sosok Igor Tolic, asisten setia Hodak selama dua musim, langsung naik panggung sebagai juru taktik utama. 

1. Siapa Igor Tolic?

Bagi Bobotoh, nama Igor Tolic bukan nama asing. Pria kelahiran Gradacac, Kroasia, 25 September 1977 ini sudah cukup lama berada di balik layar kesuksesan Persib. Kini giliran ia memikul tanggung jawab penuh di garis terdepan. 

Tolic bukan pelatih kemarin sore. Ia memegang lisensi UEFA Pro yaitu sertifikasi tertinggi dalam dunia kepelatihan sepak bola Eropa. Di luar lapangan, ia bahkan memiliki latar belakang akademis mentereng dengan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Zagreb. 

Perjalanan kepelatihannya dimulai dari level junior bersama HASK Zagreb, sebelum dipercaya menangani Hajduk Split U-19 dan Osijek II di Kroasia.

Ia kemudian melebarkan sayap ke Afrika dengan melatih Wadi Degla di Mesir, lalu merapat ke Persib Bandung pada 2024 sebagai asisten pelatih. 

2. Kursi Pelatih

Yang membuat penunjukan Tolic terasa natural adalah fakta bahwa ia sudah pernah merasakan panasnya kursi pelatih kepala Persib, bukan sekali, tapi beberapa kali. 

Setiap kali Bojan Hodak berhalangan hadir karena larangan mendampingi tim atau urusan pribadi, Tolic-lah yang turun ke area teknis. 

Catatan hasilnya pun beragam, membuktikan Tolic memang sudah teruji. Ia pernah membawa Persib menang tipis atas PSM Makassar pada Januari 2025 lewat gol tunggal Ciro Alves. 

Di sisi lain, ia juga pernah merasakan kekalahan pahit 0-2 di kandang Malut United pada Desember 2025. Namun puncak terbaik terjadi pada Februari 2026, saat Persib menggilas Madura United 5-0, kemenangan terbesar Pangeran Biru pada musim 2025/2026.

 

Berita Terkait
Daftar Prestasi Igor Tolic Sebelum Jadi Pelatih Persib Bandung
Profil Igor Tolic, Pelatih Persib Bandung Pengganti Bojan Hodak
Kisah Pemain Naturalisasi Asal Nigeria Peraih Gelar Juara Liga Indonesia Terbanyak dengan 2 Klub Berbeda!
Igor Tolic Resmi Jadi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Jabat Penasihat Teknis!
Erling Haaland Cetak Sejarah, Raih Sepatu Emas Liga Inggris untuk Ketiga Kalinya
Juventus dan AC Milan Gagal ke Liga Champions: Aib Terbesar dalam 35 Tahun!
