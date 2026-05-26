Kisah Pemain Naturalisasi Asal Nigeria Peraih Gelar Juara Liga Indonesia Terbanyak dengan 2 Klub Berbeda!

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |05:05 WIB
Kisah Pemain Naturalisasi Asal Nigeria Peraih Gelar Juara Liga Indonesia (Foto: Instagram/@vicshaga)
KISAH pemain naturalisasi asal Nigeria dengan gelar juara Liga Indonesia dengan dua klub berbeda menarik untuk diulas. Ya sepak bola Indonesia telah melahirkan banyak pemain berprestasi, namun hanya satu nama yang berdiri paling kokoh dalam catatan sejarah koleksi gelar liga: Victor Igbonefo.

1. Dari Enugu hingga Panggung Liga Indonesia 

Pemain Naturalisasi Asal Nigeria (Foto:Instagram/@vicshaga)

Victor Chukwuekezie Igbonefo lahir di Enugu, Nigeria, pada 10 Oktober 1985.

Bek tengah berpostur 183 cm ini memulai petualangannya di Indonesia bersama Persipura Jayapura sejak tahun 2005, setelah sebelumnya berkiprah bersama First Bank FC. 

Di bawah panji Mutiara Hitam, nama Igbonefo langsung mencuat. Karakter bermainnya yang disiplin dan tangguh dalam mengawal lini pertahanan membuatnya jadi andalan Persipura selama bertahun-tahun. 

2. Koleksi Trofi

Bek naturalisasi asal Nigeria itu sukses meraih lima gelar Liga Indonesia — satu-satunya pemain yang mampu mencapai angka tersebut sejak era Liga Indonesia bergulir pada musim 1994/1995. 

Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa adalah kelima trofi itu diraih bersama dua klub berbeda. Tiga gelar pertama diraih bersama Persipura Jayapura pada 2005, 2008/2009, dan 2010/2011.

Dua trofi berikutnya diperoleh bersama Persib Bandung pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.

 

