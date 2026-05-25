HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thom Haye Respons Pernyataan Fabio Lefundes yang Sebut Borneo FC Gagal Juara karena Kalah Head to Head

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |15:35 WIB
Thom Haye respons pernyataan Fabio Lefundes soal Borneo FC gagal juara karena kalah head to head. (Foto: Instagram/@thomhaye)
PEMAIN Persib Bandung, Thom Haye, merespons pernyataan Fabio Lefundes yang menyebut Borneo FC gagal juara Super League 2025-2026 karena kalah head-to-head. Ia mengatakan aturan head-to-head diadakan demi menjaga juara sejati.

“Mungkin aturan itu ada untuk melindungi juara sejati dari hasil seperti pertandingan terakhir,”
 kata Thom Haye di akun Instagram-nya, @thomhaye, Okezone mengutip dari @futboll.indonesiaa.

Thom Haye respons pernyataan Fabio Lefundes soal Borneo FC gagal juara karena kalah head to head. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

1. Pernyataan Fabio Lefundes

Persib Bandung juara Super League 2025-2026 setelah mengoleksi 79 angka, sama persis dengan Borneo FC di posisi dua. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berhak menjadi juara karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Setelah menang 7-1 atas Malut United di pekan pamungkas Super League 2025-2026, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes angkat suara. Ia menyayangkan Borneo FC gagal juara karena kalah head-to-head dari Persib Bandung.

Padahal, jika ukurannya selisih gol, Borneo FC akan keluar sebagai juara. Borneo FC memiliki selisih gol +43, berbanding +37 milik Persib Bandung. Kemenangan 7-1 Borneo FC atas Malut United di laga pamungkas menjadi salah satu alasan kenapa Pesut Etam -julukan Borneo FC- unggul selisih gol atas Persib Bandung.

“Sayang sekali gelar juara hilang hanya karena aturan head-to-head. Padahal, jika bicara data dan statistik, performa Borneo FC jauh di atas siapa pun,” kata Fabio Lefundes.

 

