Thom Haye Respons Pernyataan Fabio Lefundes yang Sebut Borneo FC Gagal Juara karena Kalah Head to Head

PEMAIN Persib Bandung, Thom Haye, merespons pernyataan Fabio Lefundes yang menyebut Borneo FC gagal juara Super League 2025-2026 karena kalah head-to-head. Ia mengatakan aturan head-to-head diadakan demi menjaga juara sejati.

“Mungkin aturan itu ada untuk melindungi juara sejati dari hasil seperti pertandingan terakhir,”

kata Thom Haye di akun Instagram-nya, @thomhaye, Okezone mengutip dari @futboll.indonesiaa.

1. Pernyataan Fabio Lefundes

Persib Bandung juara Super League 2025-2026 setelah mengoleksi 79 angka, sama persis dengan Borneo FC di posisi dua. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berhak menjadi juara karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Setelah menang 7-1 atas Malut United di pekan pamungkas Super League 2025-2026, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes angkat suara. Ia menyayangkan Borneo FC gagal juara karena kalah head-to-head dari Persib Bandung.

Padahal, jika ukurannya selisih gol, Borneo FC akan keluar sebagai juara. Borneo FC memiliki selisih gol +43, berbanding +37 milik Persib Bandung. Kemenangan 7-1 Borneo FC atas Malut United di laga pamungkas menjadi salah satu alasan kenapa Pesut Etam -julukan Borneo FC- unggul selisih gol atas Persib Bandung.

“Sayang sekali gelar juara hilang hanya karena aturan head-to-head. Padahal, jika bicara data dan statistik, performa Borneo FC jauh di atas siapa pun,” kata Fabio Lefundes.