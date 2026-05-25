Persija Jakarta Beri Ucapan Selamat Usai Persib Bandung Segel Gelar Juara Super League 2025-2026

JAKARTA — Rivalitas panas di atas lapangan tidak menghalangi Persija Jakarta untuk menunjukkan sikap sportivitas tinggi. Skuad Macan Kemayoran secara terbuka memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang baru saja memastikan diri keluar sebagai kampiun kompetisi Super League 2025-2026.

Kepastian itu setelah Persib bermain imbang 0-0 dengan Persijap dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026. Kemenangan itu membuat Persib memiliki poin 79 sama seperti Borneo FC, tetapi unggul dalam hal head-to-head.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza enggan terlalu banyak berkomentar terkait Persib yang berhasil meraih gelar juara Super League 2025-2026. Namun, dia tetap memberikan ucapan untuk prestasi yang diraih tim asal Bandung itu.

“Mengenai Persib Bandung, saya benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan selain selamat untuk mereka,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga kontra Semen Padang, dikutip Senin (25/5/2026).

1. Catatan Emas Hattrick Juara Maung Bandung

Kesuksesan Persib Bandung musim ini sekaligus menggoresan tinta emas dalam sepak bola nasional. Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menjadi tim pertama yang berhasil meraih hattrick juara di era modern Liga Indonesia (2022-2023, 2024-2025, 2025-2026).

Sementara itu, Persija Jakarta berhasil menutup musim dengan raihan apik. Rizky Ridho dan kolega menang 3-0 atas Semen Padang FC di Jakarta International Stadium (JIS).