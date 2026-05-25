Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Beri Ucapan Selamat Usai Persib Bandung Segel Gelar Juara Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |02:01 WIB
Persija Jakarta Beri Ucapan Selamat Usai Persib Bandung Segel Gelar Juara Super League 2025-2026
Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

JAKARTA — Rivalitas panas di atas lapangan tidak menghalangi Persija Jakarta untuk menunjukkan sikap sportivitas tinggi. Skuad Macan Kemayoran secara terbuka memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang baru saja memastikan diri keluar sebagai kampiun kompetisi Super League 2025-2026.

Kepastian itu setelah Persib bermain imbang 0-0 dengan Persijap dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026. Kemenangan itu membuat Persib memiliki poin 79 sama seperti Borneo FC, tetapi unggul dalam hal head-to-head.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza enggan terlalu banyak berkomentar terkait Persib yang berhasil meraih gelar juara Super League 2025-2026. Namun, dia tetap memberikan ucapan untuk prestasi yang diraih tim asal Bandung itu.

“Mengenai Persib Bandung, saya benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan selain selamat untuk mereka,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga kontra Semen Padang, dikutip Senin (25/5/2026).

Mauricio Souza
Mauricio Souza

1. Catatan Emas Hattrick Juara Maung Bandung

Kesuksesan Persib Bandung musim ini sekaligus menggoresan tinta emas dalam sepak bola nasional. Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menjadi tim pertama yang berhasil meraih hattrick juara di era modern Liga Indonesia (2022-2023, 2024-2025, 2025-2026).

Sementara itu, Persija Jakarta berhasil menutup musim dengan raihan apik. Rizky Ridho dan kolega menang 3-0 atas Semen Padang FC di Jakarta International Stadium (JIS).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220479/bojan_hodak-L4DQ_large.jpg
Singgung Nasib Sial Borneo FC, Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Juara Berkat Faktor Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220459/eliano_reijnders-Yqyi_large.jpg
Akui Suporter Belanda Kalah Militan, Eliano Reijnders: Di Indonesia Lebih Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220470/persib_bandung-h3FS_large.jpg
HP Frans Putros Hilang di Tengah Lautan Bobotoh, Pemain Persib Bandung Kompak Bikin Pengumuman Darurat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220423/bobotoh_sambut_pemain_persib_bandung-wzUS_large.jpg
Sambutan Luar Biasa Bobotoh, Teriakan Nama Pemain Persib Bandung Menggema di Sepanjang Rute Pawai Juara
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/24/11/1710095/bojan-persib-masih-dipeluk-dewi-fortuna-pgw.webp
Bojan: Persib Masih Dipeluk Dewi Fortuna
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/08/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Bertahan di Persija? Negosiasi Penentuan Nasib Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement