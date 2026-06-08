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Terungkap! Persija Jakarta Sudah Dekati Shin Tae-yong Jauh Sebelum Kalah dari Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |18:21 WIB
Terungkap! Persija Jakarta Sudah Dekati Shin Tae-yong Jauh Sebelum Kalah dari Persib Bandung
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta membuat pengakuan mengejutkan terkait proses perekrutan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru. Presiden Klub Persija, Mohamad Prapanca, membeberkan jalinan komunikasi dan penjajakan secara intensif dengan juru taktik asal Korea Selatan tersebut sebenarnya sudah bergulir jauh sebelum tim Macan Kemayoran menelan kekalahan memilukan dari rival abadi mereka, Persib Bandung, di kompetisi Super League 2025-2026.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong baru saja diperkenalkan menjadi pelatih Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– pada Senin (8/6/2026). Shin Tae-yong diikat kontrak dengan durasi 3 musim.

Prapanca mengatakan mendapatkan tanda tangan Shin Tae-yong tidak dengan proses yang singkat. Pasalnya, timnya melakukan penjajakan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang durasinya cukup panjang.

1. Evaluasi Internal sejak Pertengahan Musim

"Pemilihan pelatih bukan lah keputusan yang diambil dalam waktu singkat. Kami manajemen dan stakeholder juga sudah diskusi panjang intens dan matang utk melakukan evaluasi, diskusi, dan pencarian untuk menemukan sosok paling sesuai dengan visi misi Persija ke depan," kata Prapanca dalam konferensi pers, Senin (8/6/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Prosesnya cukup panjang. Jadi, mungkin di pekan ke-27 atau ke-25 Super League, itu kami melakukan diskusi yang cukup intens di internal. Kami melihat perkembangan persija saat itu sehingga sudah mulai mendiskusikan tentang head coach," tambahnya.

Dalam pekan ke-25, Persija melawan Dewa United yang berkesudahan dengan skor 1-1, sedangkan pekan ke-27 saat Persija meraih kemenangan 3-0 melawan Persebaya. Persija menelan kekalahan 1-2 dari Persib saat pekan ke-32.

 

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