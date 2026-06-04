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Ucapan Berkelas Persija Jakarta Usai Kepergian Allano Lima

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |12:44 WIB
Ucapan Berkelas Persija Jakarta Usai Kepergian Allano Lima
Pemain Persija Jakarta, Allano Lima. (Foto: Instagram/allanolima07)
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JAKARTA – Kebersamaan Persija Jakarta dan Allano Lima resmi berakhir menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Manajemen Macan Kemayoran memilih untuk tidak memperpanjang masa bakti penyerang asal Brasil tersebut setelah durasi kontrak satu musimnya habis.

1. Kontribusi sang Mesin Gol

Pada musim 2025-2026, Allano Lima merupakan pemain penting Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija-. Pemain itu mencatatkan sembilan gol, sembilan assist, dan delapan Man of the Match (MOTM).

Persija turut berterima kasih atas kontribusi Allano Lima saat membela tim kebanggaan The Jakmania tersebut. Pesan itu disampaikan lewat media sosial Instagram, @persija.

Performa Allano turut membawa Persija berada di posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 71 poin. Poin itu didapat dari 22 kemenangan, lima imbang, dan tujuh kekalahan.

Allano Lima
Allano Lima

2. Apresiasi dari Manajemen

"Terima kasih, Allono Lima," tulis Persija, dikutip dari akun Instagram @persija, Kamis (4/6/2026).

 

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