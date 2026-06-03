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Persija Jakarta Doakan 4 Pemainnya yang Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |23:24 WIB
Persija Jakarta Doakan 4 Pemainnya yang Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik
Persija Jakarta mengirim doa terbaik untuk empat pemainnya yang akan tampil bareng Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
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JAKARTA – Persija Jakarta ikut senang melihat empat pemainnya dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 melawan Timnas Oman dan Timnas Mozambik. Mereka pun mengirim doa terbaik untuk kuartet tersebut.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Konsistensi Performa

Persija Jakarta gagal juara Super League 2025-2026 Media Persija

Empat pemain Persija yang masuk dalam daftar panggilan adalah Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Mauro Zijlstra, dan Rayhan Hannan. Pemanggilan itu menjadi bukti konsistensi performa bersama klub sepanjang musim.

Bagi Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra, kesempatan ini melanjutkan kepercayaan yang telah diberikan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Ketiganya sebelumnya juga sempat menjadi bagian dari Skuad Garuda dalam agenda FIFA Series pada Maret 2026 lalu.

Penampilan mereka di level internasional dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, nama mereka kembali masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan menghadapi Oman dan Mozambik.

Sementara itu, Rayhan Hannan menjadi tambahan kekuatan Persija dalam skuad Timnas Indonesia kali ini. Sebelumnya, gelandang muda tersebut juga sempat mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026.

Dalam agenda pemusatan latihan tersebut, Rayhan bergabung bersama sejumlah pemain Persija lainnya seperti Muhammad Fajar Fathurrahman, Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman. Pengalaman tersebut menjadi modal penting baginya untuk terus bersaing di level tim nasional.

 

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