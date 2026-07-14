Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia di Bali Lanjut Lagi pada 16 Juli 2026, Siapa Saja Pemainnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:54 WIB
TC Timnas Indonesia di Bali Lanjut Lagi pada 16 Juli 2026, Siapa Saja Pemainnya?
John Herdman saat memimpin sesi latihan Timnas Indonesia tahap satu jelang Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/@Timnas.Indonesia)
A
A
A

MEDIA Officer Timnas Indonesia, Rifa Zainurrofi, menyatakan pemusatan latihan (TC) tahap kedua dimulai 16 Juli 2026 dan tetap berlangsung di Bali. TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang turun di Piala AFF 2026.

1. Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka di Piala AFF 2026

Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto: PSSI)
John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto: PSSI)

Rifa mengatakan TC tahap pertama yang berlangsung di Bali pada 5-13 Juli 2026 sudah rampung. Selanjutnya TC tahap kedua digelar sebagai persiapan pamungkas skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Piala AFF 2026.

"Betul (tanggal 16 Juli 2026)," kata Rifa kepada Okezone, Selasa (14/7/2026).

2. Daftar Pemain Timnas Indonesia yang Ikut TC Tahap Kedua Segera Diumumkan

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Setelah TC rampung, akan diumumkan daftar 23-26 pemain Timnas Indonesia yang siap tempur di Piala AFF 2026.

"Untuk saat ini, TC sedang jeda," kata Rifa.

"Pemain di fase pertama dan kedua memiliki sedikit perbedaan. Akan ada rilisnya juga segera," lanjut Rifa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3229993/shin_tae_yong_dan_pratama_arhan_bekerja_sama_di_timnas_indonesia_dan_persija_jakarta_shintaeyong7777-9SCn_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Paling Sering Dimainkan Shin Tae-yong, Nomor 1 Witan Sulaeman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3229973/timnas_vietnam_menang_2_1_atas_gangwon_fc_dalam_laga_uji_coba_jelang_piala_aff_2026_facebook_vff-Xi24_large.jpg
Masyarakat Indonesia Kaget Timnas Vietnam Menang 2-1 atas Klub Liga 1 Korea Selatan: Timnas Indonesia Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3229962/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_timnas_kamboja_di_piala_aff_2026_kita_garuda-XfI5_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja di Piala AFF 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3229942/romain_molina_ingin_bongkar_skandal_sepakbola_di_indonesia_faktasepakbola-DTZK_large.jpg
Jurnalis Prancis Janji Bongkar Skandal Sepakbola di Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/14/11/1728207/kilas-balik-piala-dunia-prancis-permalukan-spanyol-31-tdm.webp
Kilas Balik Piala Dunia: Prancis Permalukan Spanyol 3-1
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/14/jordan_pickford.jpg
Jordan Pickford Senggol Argentina, Tak Mau Ulangi Tragedi David Beckham di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement