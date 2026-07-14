TC Timnas Indonesia di Bali Lanjut Lagi pada 16 Juli 2026, Siapa Saja Pemainnya?

John Herdman saat memimpin sesi latihan Timnas Indonesia tahap satu jelang Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/@Timnas.Indonesia)

MEDIA Officer Timnas Indonesia, Rifa Zainurrofi, menyatakan pemusatan latihan (TC) tahap kedua dimulai 16 Juli 2026 dan tetap berlangsung di Bali. TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang turun di Piala AFF 2026.

1. Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka di Piala AFF 2026

Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto: PSSI)

Rifa mengatakan TC tahap pertama yang berlangsung di Bali pada 5-13 Juli 2026 sudah rampung. Selanjutnya TC tahap kedua digelar sebagai persiapan pamungkas skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Piala AFF 2026.

"Betul (tanggal 16 Juli 2026)," kata Rifa kepada Okezone, Selasa (14/7/2026).

2. Daftar Pemain Timnas Indonesia yang Ikut TC Tahap Kedua Segera Diumumkan

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Setelah TC rampung, akan diumumkan daftar 23-26 pemain Timnas Indonesia yang siap tempur di Piala AFF 2026.

"Untuk saat ini, TC sedang jeda," kata Rifa.

"Pemain di fase pertama dan kedua memiliki sedikit perbedaan. Akan ada rilisnya juga segera," lanjut Rifa.