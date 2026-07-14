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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Andrey Santos Resmi Bergabung, Manchester United Selangkah Lagi Gaet Youri Tielemans

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |08:13 WIB
Usai Andrey Santos Resmi Bergabung, Manchester United Selangkah Lagi Gaet Youri Tielemans
Manchester United langsung bergerak cepat dengan mengamankan servis Andrey Santos serta selangkah lagi menggaet Youri Tielemans (Foto: Manchester United)
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MANCHESTER United langsung menggila di bursa transfer musim panas 2026. Usai resmi mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea, mereka selangkah lagi menggaet Youri Tielemans.

Iblis Merah tengah bergerilya mencari gelandang tengah baru sepeninggal Casemiro yang kontraknya habis. Sejumlah nama sempat masuk dalam daftar kandidat seperti Ederson hingga Manu Kone.

1. Digaet dari Chelsea

Andrey Santos resmi gabung Manchester United (Foto: Manchester United)
Andrey Santos resmi gabung Manchester United (Foto: Manchester United)

Tapi, yang datang duluan justru Andrey Santos. Pemain berpaspor Brasil itu dibeli dari Chelsea dengan harga 50 juta poundsterling (setara Rp1,2 triliun)!

“Manchester United dengan senang hati mengonfirmasi Andrey Santos sudah bergabung dengan klub, menunggu pendaftaran (pemain),” tulis Man United di laman resmi klub, dikutip Selasa (14/7/2026).

“Pemain internasional Brasil itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031, dengan opsi perpanjangan setahun,” imbuh pernyataan resmi tersebut.

Andrey Santos sendiri sudah cukup berpengalaman di Inggris dengan membela Chelsea (2023-2026). Ia sempat menjalani peminjaman ke sejumlah klub seperti Nottingham Forest (2023-2024) dan RC Strasbourg (2024-2025).

 

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