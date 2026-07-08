Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Datangkan Pemain Juara Piala Dunia 2018 Djibril Sidibe?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |11:02 WIB
Persib Bandung Datangkan Pemain Juara Piala Dunia 2018 Djibril Sidibe?
Djibril Sidibe dikabarkan gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@toulousefc)
A
A
A

PERSIB Bandung mendatangkan pemain juara Piala Dunia 2018, Djibril Sidibe, pada bursa transfer musim panas 2026? Laman Transfermarkt menyebut Persib Bandung berpeluang mendaratkan Djibril Sidibe yang baru saja pisah jalan dengan klub Liga 1 Prancis, FC Toulouse.

“Masih ingat dengan wing back ini? Kabarnya dia dihubungkan dengan Maung Bandung setelah dia dipastikan tidak diperpanjang kontraknya oleh klub Ligue1, FC Touluse. Pendapat kalian bobotoh? tulis Transfermarkt di akun X mereka, @TMidn_news.

Djibril Sidibe dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@djibrilsidibe_s3)
Djibril Sidibe dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@djibrilsidibe_s3)

1. Bocoran Binder Singh

Pengamat sepakbola Tanah Air, Binder Singh, mengatakan Persib Bandung berpeluang mendatangkan marquee player pada bursa transfer musim panas 2026. Secara spesifik, pemain bintang ini beroperasi di posisi belakang layaknya area operasi Djibril Sidibe.

“Saya mendapatkan informasi mungkin akan ada marquee player bagi Persib, yang akan bermain di posisi bertahan,” kata Binder Singh, Okezone mengutip dari channel YouTube Bola Bung Binder, Rabu (8/7/2026).

2. Karier Djibril Sidibe

Djibril Sidibe merupakan pesepakbola kelahiran Troyes, Prancis pada 29 Juli 1992. Ia biasa bermain sebagai fullback kanan dan pernah membela sejumlah klub seperti Troyes (2010-2012), LOSC Lille (2012-2015), LOSC Lille (2012-2016), AS Monaco (2016-2022), Everton (2019-2020), AEK Athena (2022-2024) dan Toulouse (2024-2026).

Bersama klub-klub di atas, caps terbanyak diciptakan Djibril Sidibe bersama Les Rouge et Blanc -julukan AS Monaco. Enam musim membela AS Monaco, ia tampil dalam 174 pertandingan dengan koleksi enam gol dan 23 assist.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/49/3228836/mariano_peralta_segera_gabung_persib_bandung_marianoperalta9-3E0d_large.jpg
Eko Maung: Soal Mariano Peralta, Persija Tak Bisa Kasih yang Diberikan Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228615/persib_bandung_umumkan_rekrutan_keenam_hari_ini_selasa_7_juli_2026_persibcoid-6rmZ_large.jpg
Persib Bandung Resmikan Pemain Baru Ke-6 Hari Ini, Mariano Peralta atau Nama Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/49/3228120/mariano_peralta_dikabarkan_gabung_persib_bandung_marianoperalta9-9EuX_large.jpg
Besok Jadi Kepastian Mariano Peralta Gabung Persib Bandung atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/45/3228075/elkan_baggott_diincar_leyton_orient_elkanbaggott-wFOx_large.jpg
Klub Liga 3 Inggris Tertarik Rekrut Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/08/11/1725991/trump-sebut-wasit-piala-dunia-2026-raphael-claus-mencurigakan-begini-respons-fifa-yyr.webp
Trump Sebut Wasit Piala Dunia 2026 Raphael Claus Mencurigakan, Begini Respons FIFA
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/08/hossam_hassan.jpg
Pelatih Mesir Ngamuk usai Disingkirkan Argentina, Sampai Bawa Ayat Al-Quran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement