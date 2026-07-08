Persib Bandung Datangkan Pemain Juara Piala Dunia 2018 Djibril Sidibe?

PERSIB Bandung mendatangkan pemain juara Piala Dunia 2018, Djibril Sidibe, pada bursa transfer musim panas 2026? Laman Transfermarkt menyebut Persib Bandung berpeluang mendaratkan Djibril Sidibe yang baru saja pisah jalan dengan klub Liga 1 Prancis, FC Toulouse.

“Masih ingat dengan wing back ini? Kabarnya dia dihubungkan dengan Maung Bandung setelah dia dipastikan tidak diperpanjang kontraknya oleh klub Ligue1, FC Touluse. Pendapat kalian bobotoh? tulis Transfermarkt di akun X mereka, @TMidn_news.

Djibril Sidibe dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@djibrilsidibe_s3)

1. Bocoran Binder Singh

Pengamat sepakbola Tanah Air, Binder Singh, mengatakan Persib Bandung berpeluang mendatangkan marquee player pada bursa transfer musim panas 2026. Secara spesifik, pemain bintang ini beroperasi di posisi belakang layaknya area operasi Djibril Sidibe.

“Saya mendapatkan informasi mungkin akan ada marquee player bagi Persib, yang akan bermain di posisi bertahan,” kata Binder Singh, Okezone mengutip dari channel YouTube Bola Bung Binder, Rabu (8/7/2026).

2. Karier Djibril Sidibe

Djibril Sidibe merupakan pesepakbola kelahiran Troyes, Prancis pada 29 Juli 1992. Ia biasa bermain sebagai fullback kanan dan pernah membela sejumlah klub seperti Troyes (2010-2012), LOSC Lille (2012-2015), LOSC Lille (2012-2016), AS Monaco (2016-2022), Everton (2019-2020), AEK Athena (2022-2024) dan Toulouse (2024-2026).

Bersama klub-klub di atas, caps terbanyak diciptakan Djibril Sidibe bersama Les Rouge et Blanc -julukan AS Monaco. Enam musim membela AS Monaco, ia tampil dalam 174 pertandingan dengan koleksi enam gol dan 23 assist.