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Persib Bandung Resmikan Pemain Baru Ke-6 Hari Ini, Mariano Peralta atau Nama Lain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |10:07 WIB
Persib Bandung Resmikan Pemain Baru Ke-6 Hari Ini, Mariano Peralta atau Nama Lain?
Persib Bandung umumkan rekrutan keenam hari ini Selasa 7 Juli 2026. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung akan meresmikan pemain baru ke-6 hari ini pada Selasa (7/7/2026). Kode-kode itu dimunculkan akun @bandungfootball.

“1, 2, 3, 4, 5. Ready for the sixth?,” tulis akun @bandungfootball.

Sejauh ini, manajemen Persib Bandung telah mengamankan Gabriel Mutumbo, Luka Menola, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan Gakotu Notsuda. Lantas, siapakah pelatih selanjutnya yang diboyong Persib Bandung?

1. Mariano Peralta Diresmikan Persib Bandung?

Akun @garagarabola_ mengatakan manajemen Persib Bandung akan mendaratkan pemain baru ke-6 hari ini. “Akan ada perkenalan pemain baru Maung Bandung hari ini" tulis akun @garagarabola.

@GIBOLofficial lebih frontal lagi. Mereka memperkirakan Mariano Peralta akan diresmikan sebagai pemain anyar Persib Bandung hari ini.

Mariano Peralta segera gabung Persib Bandung. (Foto: X/@GIBOLofficial)
Mariano Peralta segera gabung Persib Bandung. (Foto: X/@GIBOLofficial)

“Hari ini nampaknya Peralta bakal diumumin Persib sebagai rekrutan anyarnya. SAGA BERAKHIR!!,” tulis @GIBOLofficial.

Dalam dua minggu terakhir, Mariano Peralta kencang dikaitkan dengan Persib Bandung. Menjadi menarik karena Mariano Peralta didatangkan Persib Bandung setelah menikung Persija Jakarta.

 

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