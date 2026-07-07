PERSIB Bandung akan meresmikan pemain baru ke-6 hari ini pada Selasa (7/7/2026). Kode-kode itu dimunculkan akun @bandungfootball.
“1, 2, 3, 4, 5. Ready for the sixth?,” tulis akun @bandungfootball.
Sejauh ini, manajemen Persib Bandung telah mengamankan Gabriel Mutumbo, Luka Menola, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan Gakotu Notsuda. Lantas, siapakah pelatih selanjutnya yang diboyong Persib Bandung?
Akun @garagarabola_ mengatakan manajemen Persib Bandung akan mendaratkan pemain baru ke-6 hari ini. “Akan ada perkenalan pemain baru Maung Bandung hari ini" tulis akun @garagarabola.
@GIBOLofficial lebih frontal lagi. Mereka memperkirakan Mariano Peralta akan diresmikan sebagai pemain anyar Persib Bandung hari ini.
“Hari ini nampaknya Peralta bakal diumumin Persib sebagai rekrutan anyarnya. SAGA BERAKHIR!!,” tulis @GIBOLofficial.
Dalam dua minggu terakhir, Mariano Peralta kencang dikaitkan dengan Persib Bandung. Menjadi menarik karena Mariano Peralta didatangkan Persib Bandung setelah menikung Persija Jakarta.