Persija Jakarta Resmi Datangkan Eks Persib Bandung Aqil Savik di Bursa Transfer Musim Panas 2026!

Persija Jakarta resmi datangkan Aqil Savik dari Bhayangkara FC. (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta resmi mendatangkan eks kiper Persib Bandung, Aqil Savik, pada bursa transfer musim panas 2026. Aqil Savik diharapkan menjadi tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang, mengingat Persija Jakarta baru ditinggalkan kiper asal Brasil, Carlos Eduardo.

1. Aksi Gemilang Bersama Bhayangkara FC

Aqil Savik didatangkan Persija Jakarta dari Bhayangkara FC. Di Super League 2025-2026, kiper 186 sentimeter itu tampil luar biasa bersama The Guardians -julukan Bhayangkara FC.

Aqil Savik digaet Persija Jakarta dari Bhayangkara FC. (Foto: Media Persija Jakarta)

Dari 30 pertandingan Super League 2025-2026, Aqil Savik mencatatkan sembilan clean sheet dan membuat 88 penyelamatan. Statistik ini sudah cukup bagi Aqil Savik memikat hati pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong.

“Kami sangat senang Aqil bisa bergabung dengan Persija. Berdasarkan performa yang telah ia tunjukkan di Super League musim lalu, kami optimistis dia dapat bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi perjalanan tim musim depan,” kata Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (30/6/2026).

2. Aqil Savik Siap Jawab Kepercayaan

Aqil Savik siap membayar tuntas kepercayaan yang diberikan manajemen dan tim kepelatihan Persija Jakarta. Pemain jebolan akademi Persib Bandung ini bangga bisa gabung klub sebesar Persija Jakarta.

“Saya melihat ini sebagai tantangan baru sekaligus kesempatan yang luar biasa untuk karier sepakbola profesional saya,” kata Aqil Savik