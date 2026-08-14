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Witan Sulaeman Pamer Tato Macan, Rizky Ridho: 2 Minggu Hilang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:52 WIB
Witan Sulaeman Pamer Tato Macan, Rizky Ridho: 2 Minggu Hilang
Rizky Ridho memberi komentar lucu terkait tato macan di lengan Witan Sulaeman (Foto: Instagram/@witansulaiman_)
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BINTANG Persija Jakarta, Witan Sulaeman, bikin heboh gara-gara pamer tato di lengan kanan dan kirinya. Rizky Ridho yakin gambar tersebut akan hilang dalam dua minggu!

Penampilan Witan tengah jadi sorotan gara-gara penampilannya di Piala Presiden 2026. Pemain asal Palu itu tampak menemukan sentuhannya lagi di bawah polesan Shin Tae-yong.

Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Usai tampil di Piala Presiden 2026, skuad Persija langsung diboyong ke Hua Hin, Thailand, guna menjalani pemusatan latihan (TC). Witan dan kawan-kawan digembleng taktik serta fisik jelang Super League 2026-2027.

1. Dua Tato

Aktivitas itu dibagikan Witan ke akun Instagram pribadinya @witansulaiman_. Tapi, tato bergambar macan di lengan kanan serta gambar di lengan kirinya justru jadi perhatian warganet, termasuk sang kapten Rizky Ridho.

Sebab, Witan selama ini dikenal sebagai sosok yang kalem dan tidak aneh-aneh. Ridho pun memberi komentar yang cukup menggelitik.

“Tato-nya saja macan apalagi hatinya,” tulis Ridho di kolom komentar via akun @rizkyridhoramadhani, Jumat (14/8/2026).

 

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