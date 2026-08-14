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Persebaya Tancap Gas Usai Juarai Piala Presiden 2026, Siap Hadapi Klub Malaysia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |03:06 WIB
Persebaya Tancap Gas Usai Juarai Piala Presiden 2026, Siap Hadapi Klub Malaysia
Persebaya Tancap Gas Usai Juarai Piala Presiden 2026, Siap Hadapi Klub Malaysia (Dok Persebaya)
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SURABAYA - Persebaya Surabaya langsung tancap gas usai menjuarai Piala Presiden 2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo itu telah kembali berlatih pada Selasa (11/8/2026). Kini, Francisco Rivera dan kawan-kawan akan menatap pertandingan selanjutnya melawan klub Malaysia, Penang FC. 

1. Kembali Fokus

Gelandang Persebaya, Gledson Paixao, mengaku suasana positif masih terasa di tubuh timnya usai menjuarai Piala Presiden 2026. Namun, seluruh pemain juga memahami bahwa perjalanan Persebaya masih panjang.

“Tentu suasana selalu menyenangkan ketika kami berhasil mencapai salah satu target yang sudah ditetapkan. Namun, pekerjaan belum selesai. Kami menikmati momen ini, tetapi setelah itu harus kembali fokus dan rendah hati karena masih ada target-target berikutnya yang harus dicapai musim ini,” kata Gledson, melansir laman Persebaya, Jumat (14/8/2026). 

Pemain asal Brasil itu juga melihat kondisi tim mulai kembali ke ritme latihan setelah mendapatkan waktu istirahat. Pemulihan menjadi bagian penting agar seluruh pemain dapat kembali berada dalam kondisi terbaik.

Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 Persebayaid
Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 Persebayaid

“Saya yakin kondisi tim juga baik. Pemain yang secara fisik belum berada di level terbaik akan terus dipantau dan dipulihkan. Terlepas dari prestasi yang sudah diraih, kami tetap harus bekerja keras, terus berkembang, dan berusaha memberikan performa terbaik untuk memenuhi harapan klub maupun harapan kami sendiri,” tuturnya.

Gledson mengakui euforia juara memang sempat dirasakan bersama rekan-rekannya. Apalagi, Persebaya baru saja mencatat sejarah dengan meraih trofi Piala Presiden untuk kali pertama. Namun, suasana tersebut tidak boleh mengganggu fokus yang sudah dibangun sejak awal pramusim.

“Euforia tentu kami nikmati selama dua atau tiga hari. Setelah itu, ketika kembali ke Surabaya dan menjalani aktivitas di GBT, fokus kami sudah beralih kepada target berikutnya. Kami harus kembali mendedikasikan diri untuk pekerjaan yang masih menunggu,” tuturnya.

Usai menjuarai Piala Presiden 2026 dan mendapatkan waktu istirahat, kini siap berlatih keras guna menghadapi musim yang panjang.

“Setelah masa istirahat, saya melihat komitmen pemain tetap sangat baik. Mereka kembali dengan kondisi yang positif. Namun, kami harus terus menjaga kerendahan hati. Salah satu target memang sudah tercapai, tetapi perjalanan kami masih panjang,” tegasnya.

 

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