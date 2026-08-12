5 Pemain Persebaya yang Siap Curi Perhatian pada Super League 2026-2027, Nomor 1 MVP Piala Presiden

5 Pemain Persebaya yang Siap Curi Perhatian pada Super League 2026-2027, Nomor 1 MVP Piala Presiden (Instagram/@cachisrivera)

SURABAYA - Terdapat 5 pemain Persebaya Surabaya yang siap bersinar pada Super League 2026-2027. Seluruhnya adalah pemain asing.

Kelima pemain tersebut Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Francisco Rivera. Kelimanya tampil impresif saat turnamen pramusim. Bahkan Francisco Rivera keluar sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026.

Kepala Analis Tim Persebaya, Jose Filipe Carvalho, memiliki penilaian tersendiri terhadap kontribusi kelima pemain tersebut.

5. Risto Mitrevski

Risto Mitrevski menjadi salah satu pemain yang dinilai mampu memberikan ketenangan di sektor pertahanan yang konsisten dalam menjaga lini belakang Persebaya.

Konsistensinya menjadi salah satu faktor yang membuat lini pertahanan Persebaya memiliki fondasi kuat selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim.

4. Jefferson Silva

Berikutnya adalah Jefferson Silva. Bek asal Brasil tersebut memiliki kemampuan bermain fleksibel di sektor kiri. Sejak bergabung pada putaran kedua musim lalu, Jefferson mampu menjadi salah satu pilihan penting Persebaya.

“Jefferson memiliki karakter yang kami butuhkan. Dia disiplin dalam bertahan dan juga bisa membantu tim ketika membangun serangan,” kata Jose Felipe, melansir laman iLeague, Rabu (12/8/2026).

3. Miguel Pereira

Nama Miguel Pereira juga masuk dalam perhatian tim pelatih. Pemain yang baru didatangkan musim ini tersebut dinilai memberikan opsi tambahan di sektor winger.

Kehadiran Miguel membuat Persebaya memiliki alternatif serangan dari sisi sayap. Kecepatan dan intensitas permainannya dapat menjadi salah satu pilihan.

“Miguel memberikan energi dan intensitas yang bagus. Dia bisa menciptakan situasi berbahaya dari sisi sayap dan membantu tim dalam fase menyerang maupun bertahan,” tuturnya.