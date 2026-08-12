Jalani TC di Thailand, Shin Tae-yong Perbaiki 2 Hal Ini dari Persija Jakarta

HUA HIN – Persija Jakarta secara resmi telah memulai langkah persiapan intensif mereka guna menyongsong bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Skuad Macan Kemayoran langsung tancap gas menggelar sesi latihan perdana dalam agenda pemusatan latihan atau training camp (TC) yang dipusatkan di Hua Hin, Thailand.

Pemilihan lokasi di luar negeri ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh jajaran pelatih untuk membenahi dua aspek vital yang dinilai paling krusial bagi tim. Aspek fisik dan pematangan taktik menjadi fokus utama perbaikan agar para pemain berada dalam level performa terbaiknya.

Berbeda dari agenda sebelumnya di ajang Piala Presiden 2026 yang harus ditempuh dalam batasan waktu relatif singkat, TC kali ini menawarkan keleluasaan lebih. Tim pelatih memiliki kesempatan emas untuk merancang program latihan secara terstruktur berdasarkan evaluasi kebutuhan masing-masing individu pemain.

1. Program Latihan

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menjelaskan persiapan sebelumnya belum memberikan ruang yang cukup bagi tim untuk mengasah skema permainan secara mendalam. Oleh karena itu, momentum di Thailand ini diformulasikan khusus untuk membangun kembali fondasi fisik dasar serta pemahaman taktik tim secara komprehensif.

“Sebenarnya karena kami secara mendadak menghadapi ajang sebelumnya (Piala Presiden), para pemain belum sempat mengasah taktik tim. Jadi bisa dikatakan latihan kali ini bertujuan untuk membangun fisik dasar dan taktik dasar tim,” kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi Persija, Rabu (12/8/2026).

Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

Sebelum meramu program latihan harian, tim pelatih terlebih dahulu melakukan serangkaian tes pengukuran menyeluruh terhadap skuad asuhannya. Parameter seperti kemampuan fisik dasar, kekuatan otot, hingga kadar lemak tubuh dipetakan secara detail guna memastikan penanganan yang tepat sasaran.

“Kami sudah mengukur kemampuan fisik dasar, kekuatan otot, dan kadar lemak tubuh para pemain. Oleh karena itu, kami menyusun program latihan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu untuk memaksimalkan fisik pemain sejauh mungkin,” sambung STY.