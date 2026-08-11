Datangkan Bek Raksasa Asal Serbia, Garudayaksa FC Rekrut Pemain Asing Kelima

Datangkan Bek Raksasa Asal Serbia, Garudayaksa FC Rekrut Pemain Asing Kelima (Instagram/@garudayaksafc.official)

JAKARTA - Garudayaksa FC terus berbenah memperkuat tim untuk menghadapi Super League 2026-2027. Teranyar, Garudayaksa FC mendatangkan bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic.

Filip Stamenkovic adalah bek tengah dengan tinggi badan 1,91 meter. Ia dikontrak selama satu musim.

Sebelum memutuskan berkarier di Indonesia, Stamenkovic merupakan pemain andalan di klub Liga 2 Serbia, Dinamo Jug Vranje. Selama memperkuat klub tersebut pada musim 2025-2026, Stamenkovic tampil solid. Ia mencatatkan total 37 kali penampilan di liga.

Kabar bergabungnya Stamenkovic diumumkan melalui akun media sosial resmi Garudayaksa FC.

"Backline, Locked. Welcome @filip_stamenkovic5. Our new centre-back is ready for the challenge," tulis Garudayaksa FC.

Menanggapi kepindahannya ke Garudayaksa FC, Filip Stamenkovic mengungkapkan antusiasmenya menyambut tantangan baru dalam karier sepak bolanya di luar Eropa.

"Saya sangat antusias dan siap menghadapi tantangan baru bersama Garudayaksa FC. Bergabung dengan klub ini adalah langkah besar, dan saya tidak sabar untuk segera beradaptasi, memberikan penampilan terbaik di atas lapangan, serta membantu tim mencapai target musim ini," ujarnya.