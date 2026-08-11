Usai Bawa Borneo Jadi Runner Up Super League, Fabio Lefundes Tertantang Latih Java United FC

YOGYAKARTA – Tim Java United FC resmi menunjuk Fabio Lefundes sebagai pelatih pada Super League 2026-2027. Java United adalah tim dengan identitas baru yang pada musim sebelumnya berbendera Malut United FC.

1. Fabio Lefundes Latih Java United

Kabar tersebut diumumkan Java United FC lewat akun Instagram mereka.

“Java United FC resmi menunjuk Fabio Lefundes sebagai pelatih kepala untuk musim kompetisi 2026/2027,” demikian keterangan postingan itu, dikutip Selasa (11/8/2026).

“Pelatih asal Brasil tersebut akan memulai tugasnya menahkodai Laskar Kepodang Emas setelah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Sugeng rawuh, Coach Fabio!,” tambah keterangan resmi yang tercantum.

Fabio Lefundes saat melatih Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Mantan pelatih Madura United hingga Borneo FC Samarinda itu langsung memulai tugasnya. Ia memimpin tim Java United yang sedang menggelar TC atau pemusatan latihan di Yogyakarta.

Sebagai informasi, bersama Fabio Lefundes, Borneo FC berhasil tampil begitu kompetitif pada Super League 2025-2026. Bahkan, Lefundes berhasil membawa Borneo FC menjadi runner up musim lalu, dengan perolehan poin yang sama yakni 79 dengan Persib Bandung yang meraih gelar juara.

“Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United FC. Menata, membangun, dan mengembangkan proses di Java United adalah sebuah tanggungjawab besar. Tantangan seperti inilah yang memotivasi saya,” kata Fabio Lefundes dalam keterangan resmi Java United FC, melansir laman iLeague.

Dia juga memastikan akan bekerja keras demi membawa Laskar Kepodang Emas tampil kompetitif di arena Super League musim baru nanti.