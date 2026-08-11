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Perasaan Paulo Ricardo Usai Tinggalkan Persija Jakarta demi Tantangan di Garudayaksa FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |00:02 WIB
Perasaan Paulo Ricardo Usai Tinggalkan Persija Jakarta demi Tantangan di Garudayaksa FC
Paulo Ricardo resmi gabung Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)
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GELANDANG berpengalaman asal Brasil, Paulo Ricardo, secara resmi mengumumkan akhir kebersamaannya dengan Persija Jakarta. Pemain yang kini menginjak usia 32 tahun tersebut memilih untuk melangkah ke babak baru dalam kariernya dan siap memberikan kemampuan terbaiknya bersama klub promosi, Garudayaksa FC.

Keputusan perpisahan tersebut disampaikan secara langsung oleh sang pemain melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Selama memperkuat Macan Kemayoran, gelandang asing ini mengaku sangat bersyukur dan menikmati setiap momen berharga bersama tim ibu kota.

1. Kesan Manis Bersama Macan Kemayoran

"Bersyukur! Terima kasih Persija," tulis Paulo Ricardo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Selasa (11/8/2026).

Sebagai catatan, Paulo Ricardo merupakan salah satu pilar penting bagi Persija Jakarta setelah didatangkan pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2026 dari klub sebelumnya, KuPS. Meskipun durasi kebersamaannya hanya berjalan setengah musim, pemain asal Brasil tersebut sukses mencatatkan 11 penampilan serta menyumbangkan satu gol krusial bagi Macan Kemayoran.

Tidak lupa, Ricardo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendukung setia Persija, The Jakmania, yang selalu memberikan energi positif di setiap pertandingan. Baginya, atmosfer yang diciptakan oleh suporter ibu kota tersebut memberikan kenangan tersendiri selama berkarier di Indonesia.

Paulo Ricardo (garudayaksafc.official)
Paulo Ricardo (garudayaksafc.official)

"The Jakmania, sungguh luar biasa atmosfer yang saya saksikan. Sayang kalian semua!," tutur Ricardo.

2. Menatap Lembaran Baru

Memasuki lembaran baru untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027, Paulo Ricardo resmi berlabuh ke Garudayaksa FC. Keputusan bergabung dengan klub yang berstatus sebagai tim promosi sekaligus juara Liga 2 musim lalu ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh sang pemain.

 

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