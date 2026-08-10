Persib Bakal TC di Bali, Siap Lakoni 2 Laga Uji Coba

BANDUNG - Persib Bandung memutuskan untuk menjalani training center (TC) di Bali usai gelaran Piala Presiden 2026. Rencananya, pemusatan latihan itu dmulai pada Selasa (11/8/2026). Selama masa pemusatan latihan, Persib akan melakoni dua laga persahabatan.

Agenda ini dikemas dalam laga trofeo Dewata Challenge Series menghadapi klub asal Malaysia Sabah FC pada 15 Agustus. Kemudian Persib akan melawan Bali United FC pada 18 Agustus di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S Taryono menyampaikan agenda Maung Bandung di Bali tersebut.

“Tim Persib akan menjalani TC di Bali. Insya Allah akan berangkat tanggal 11 Agustus. Berikutnya nanti akan ada pertandingan dalam rangka Dewata Challenge, diikuti oleh tiga klub, Persib Bandung, Bali United, dan Sabah FC,” ujar Kuswara, melansir laman iLeague, Senin (10/8/2026).

“Ada proses untuk melakukan training center (TC). Jadi training-nya memang dilakukan di Bali. Jadi ini sebagai persiapan untuk menjalani langkah Persib Bandung tidak hanya di Super League, tapi juga untuk persiapan di Asia,” ujarnya.

Persib Bandung vs Tampines Rovers. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan masa pramusim jelang Super League 2026-2027, timnya masih butuh meningkatkan komunikasi antarpemain juga antarlini.

Lawan yang dihadapi bukan lawan yang mudah. Sabah dan Bali United dinilai punya daya saing kompetitif untuk menciptakan situasi kompleks yang perlu diselesaikan bersama.

“Pertandingan persahabatan di Bali adalah untuk meningkatkan komunikasi antara para pemain kami. Permainan melawan tim kompetitif menciptakan banyak situasi yang perlu mereka selesaikan bersama,” kata Tolic.