Publik Rindukan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026, Jakmania: STY Pelatih Persija Jakarta!

JAKARTA – Kegagalan Timnas Indonesia menembus babak gugur Piala AFF 2026 memicu gelombang kerinduan publik sepak bola Tanah Air terhadap sosok Shin Tae-yong. Kerinduan tersebut terlihat dari maraknya unggahan media sosial yang menampilkan kembali rekam jejak manis Skuad Garuda selama ditangani pelatih asal Korea Selatan tersebut.

1. Kontras Pencapaian Timnas Indonesia

Timnas Indonesia di bawah kendali John Herdman terhenti di fase Grup A Piala AFF 2026. Hasil ini sangat mengecewakan mengingat target awal yang dibebankan adalah meraih gelar juara pada edisi kali ini.

Pencapaian Herdman dan Shin Tae-yong saat debut memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF terbilang sangat kontras. Shin Tae-yong mampu mengantar Timnas Indonesia menjadi runner-up pada Piala AFF 2020.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, menegaskan bahwa Shin Tae-yong kini sepenuhnya milik Persija. Ia meyakini juru taktik tersebut akan fokus memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Macan Kemayoran.

John Herdman

"Yang bisa disampaikan adalah Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija, itu saja," kata Adit sapaan akrabnya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).