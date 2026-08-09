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Langsung di Depan Muka Shin Tae-yong, Pramono Anung Wajibkan Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |17:06 WIB
Langsung di Depan Muka Shin Tae-yong, Pramono Anung Wajibkan Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027
Pramono Anung minta Persija Jakarta juara Super League 2026-2027. (Foto: Andri bagus/Okezone)
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JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen dan jajaran pelatih Persija Jakarta. Ia berulang kali menekankan Skuad Macan Kemayoran wajib mengunci gelar juara Super League 2026-2027, yang diutarakannya langsung di hadapan sang juru taktik, Shin Tae-yong.

Keberhasilan merengkuh trofi kompetisi musim ini dinilai bakal terasa amat istimewa bagi publik ibu kota, lantaran bisa menjadi kado manis bagi ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada 2027 mendatang sekaligus pembuka rangkaian menuju usianya yang ke-100 tahun Persija pada 2028.

1. Dukungan Penuh untuk Persija Juara

Pramono mengaku sangat optimistis dengan kapasitas Persija di bawah komando Shin Tae-yong untuk bersaing di papan atas kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kendati demikian, ia mengingatkan agar mantan pelatih Timnas Indonesia itu memberikan totalitas penuh demi mewujudkan mimpi warga Jakarta.

"Shin Tae-yong, saya meyakini dalam kepemimpinan dan juga manajerial yang Bapak pimpin, mudah-mudahan Persija Jakarta di tahun ini atau dalam musim ini bisa menjadi juara. Dan itu menjadi kado bagi Jakarta 500 tahun, sekaligus menjadi kado bagi Persija 100 tahun di tahun 2028," kata Pramono dalam acara kolaborasi Bank Jakarta dengan Persija di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)
Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap memberikan sokongan penuh kepada Persija melalui jalur kerja sama yang profesional, salah satunya lewat kemitraan strategis dengan Bank Jakarta.

 

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