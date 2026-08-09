Jelang TC di Thailand, Shin Tae-yong Konfirmasi Persija Jakarta Bakal Umumkan 3 Pemain Baru!

JAKARTA – Persija Jakarta terus mematangkan persiapan demi menyambut bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengonfirmasi bahwa Skuad Macan Kemayoran bakal memboyong para pemain untuk menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand, dan yang menarik ia juga mengatakan skuadnya masih akan mendatangkan pemain baru lagi.

1. TC di Thailand

Sebelum bertolak ke Negeri Gajah Putih, Macan Kemayoran telah lebih dulu menjadikan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 sebagai sarana evaluasi awal. Dalam ajang tersebut, Persija mengakhiri kompetisi dengan menempati posisi ketiga.

Shin Tae-yong menjelaskan bahwa agenda TC di Thailand sangat krusial untuk membentuk kedalaman skuad serta menyatukan chemistry antarpenampil jelang mengarungi kompetisi kasta teratas tanah air.

"Oh ya, untuk ke Thailand besok akan berangkat," kata Shin Tae-yong saat menghadiri kolaborasi Persija dengan Bank Jakarta di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

2. Sinyal Kedatangan Amunisi Anyar

Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai performa timnya di Piala Presiden 2026 lalu terbilang cukup memuaskan meski belum turun dengan kekuatan penuh. Guna melengkapi komposisi tim, ia memberi sinyal bakal mendatangkan beberapa pemain baru dalam waktu dekat.

"Piala Presiden, kami memang peringkat ke-3, tetapi kekuatan tim kami waktu itu hanya 40 persen," kata Shin Tae-yong.