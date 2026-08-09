Eks Persija Jadi Pelatih Banteng Jakarta FC Jelang Soekarno Cup 2026

MANTAN pemain Persija Jakarta, Agus Supriyanto resmi menjadi pelatih Banteng Jakarta FC untuk Soekarno Cup 2026. Untuk menghadapi turnamen tersebut, Banteng Jakarta FC persiapan selama tiga bulan.

Skuad U-17 yang akan mewakili DKI Jakarta itu dibentuk melalui proses seleksi, dan kurasi pemain dari klub-klub sekolah sepak bola. Proses pembentukan skuad tersebut turut melibatkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

Kolaborasi dilakukan untuk mendapatkan komposisi pemain yang dinilai mampu membentuk tim secara utuh sebelum bertolak ke Jawa Timur. Manager Banteng Jakarta FC, Adiyoga Nusyirwan mengatakan, pembentukan skuad kali ini dilakukan lebih serius karena tim memiliki pengalaman kurang baik pada periode sebelumnya.

Pengalaman tersebut menjadi evaluasi sehingga pada Soekarno Cup kali ini proses seleksi dilakukan lebih ketat.Adiyoga bahkan turun langsung menangani proses pembentukan tim setelah mendapat amanat dari jajaran DPD PDIP DKI Jakarta.

"Karena kami punya pengalaman yang kurang baik pada periode sebelumnya di mana kami tidak mempersiapkan squad secara serius. Nah kali ini kami berjuang dengan waktu yang tiga bulan dan tentunya juga dengan dukungan dari PPOP," kata Adiyoga saat launching jersey dan pelepasan 23 pemain Banteng Jakarta FC di DPD PDIP DKI Jakarta, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dikutip Minggu (9/8/2026).

Eks Persija Jadi pelatih Banteng Jakarta FC

Setelah melalui proses seleksi tersebut, Banteng Jakarta FC menetapkan 23 pemain dan empat orang ofisial untuk mengikuti turnamen. Komposisi tersebut disusun sesuai ketentuan Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana Soekarno Cup.

"Di tim Banteng Jakarta FC itu tidak ada yang dominan. Semua pemain dari goalkeeper sampai penyerang, semua mempunyai skill yang rata, dan kami memang mengedepankan semangat kolektif itu tadi," ujarnya.

Kehadiran Agus Supriyanto untuk memperkuat proses pembinaan, Bagi Adiyoga, rekam jejak Agus menjadi modal penting untuk mendampingi pemain-pemain muda yang sebagian besar belum memiliki pengalaman di level profesional.