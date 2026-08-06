Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Drama VAR Warnai Skor Imbang 1-1

Persija Jakarta vs Arema FC di laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

GIANYAR – Duel sengit tersaji dalam perebutan tempat ketiga ajang Piala Presiden 2026 antara Persija Jakarta vs Arema FC. Pertandingan yang berlangsung panas sejak menit pertama itu dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan babak pertama langsung berjalan dengan tempo tinggi setelah Singo Edan mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal melalui ancaman cepat Bayu. Meski ditekan, Macan Kemayoran justru sukses memecah kebuntuan lebih awal pada menit ketujuh lewat sepakan akurat Witan Sulaeman.

Gol pembuka tersebut tercipta berkat kombinasi umpan matang bersama Fajar Fathurahman di dalam kotak penalti lawan. Tertinggal satu angka memicu Arema untuk menggenjot intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan dari sang ibu kota.

Upaya keras tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-28 ketika Salim Tuharea melepaskan tendangan mendatar yang merobek jala gawang Persija. Gol penyama kedudukan itu bermula dari situasi bola mati kiriman Gustavo Franca yang berhasil dimanfaatkan dengan baik.

Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Menjelang akhir babak pertama, Arema sempat mencetak gol kedua pada menit ke-38 lewat sontekan Marcos Vinicius. Namun, wasit utama memutuskan menghentikan laga sejenak guna meninjau ulang proses terjadinya gol melalui bantuan teknologi VAR.

Berdasarkan tinjauan tersebut, wasit menganulir gol Singo Edan lantaran Salim Tuharea tertangkap melakukan pelanggaran handball. Hingga tambahan waktu delapan menit babak pertama selesai, papan skor tetap bertahan imbang 1-1 bagi kedua kesebelasan.