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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |04:50 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persib)
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GIANYAR – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026 sudah diketahui.

Duel Persib Bandung vs Persebaya Surabaya itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 19.30 WIB. Keduanya melaju usai menyisihkan rival di semifinal.

Barros cetak gol pembuka Persib Bandung ke gawang Persija Jakarta officialpialapresiden

Persib mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada Selasa 4 Agustus 2026 sore WIB. Sementara, Persebaya menumpas Arema FC 1-0 pada malam hari.

1. Jadwal Padat

Usai lolos, kedua kesebelasan sama-sama menyoroti soal jadwal yang begitu padat. Pasalnya, mereka sudah harus bertanding hanya dalam kurun dua hari terhitung sejak semifinal.

“Saya berharap semua orang cukup sehat, begitu juga yang terjadi di laga semifinal lainnya," kata pelatih Persib Bandung Igor Tolic di situs resmi klub.

“Para pemain datang ke laga ini dalam kondisi kelelahan. Dalam kondisi seperti itu tentu sulit mengharapkan performa yang benar-benar maksimal,” keluh pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares di laman resmi Bajul Ijo.

 

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