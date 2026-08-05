Prabowo Berpeluang Saksikan Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Final Piala Presiden 2026

JAKARTA - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tsamara Amany menyebutkan adanya peluang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertandingan final turnamen Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. Kendati demikian, kepastiannya masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Istana.

1. Jadwal Pertandingan Akhir di Bali

Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 sudah memasuki tahap akhir. Dua pertandingan yakni perebutan tempat ketiga dan final akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 6 Agustus 2026.

Laga final akan mempertemukan Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk perebutan tempat ketiga, Persija Jakarta akan berhadapan dengan Arema FC.

Tsamara memastikan upacara penutupan dan pemberian penghargaan akan berlangsung di tahap akhir Piala Presiden 2026. Dia mengungkapkan, semua agenda itu akan tayang langsung di televisi.

Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Tentu pasti ada closing ceremony (upacara penutupan) ya, dan pasti kan ada awarding ceremony (upacara penghargaan) gitu ya. Memang akan ditayangkan secara langsung," tutur Tsamara kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Rabu (5/8/2026).