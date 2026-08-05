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Muncul Kekhawatiran Mepetnya Jadwal Persib vs Persebaya, Panpel Piala Presiden 2026 Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |20:42 WIB
Muncul Kekhawatiran Mepetnya Jadwal Persib vs Persebaya, Panpel Piala Presiden 2026 Buka Suara
Panpel Piala Presiden 2026 buka suara soal kekhawatiran padatnya jadwal semifinal dan final. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Panitia Pelaksana (Panpel) Piala Presiden 2026 melalui Bidang Kompetisi memberikan penjelasan komprehensif terkait penerapan masa rehat 48 jam antarpertandingan serta regulasi pergantian pemain menjelang babak semifinal. Panitia menegaskan seluruh aturan yang digunakan dalam turnamen telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai pertanyaan mengenai jadwal pertandingan yang diterapkan pada Piala Presiden 2026. Turnamen berstatus kompetisi internasional tier 2 itu berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026.

1. Kesepakatan Bersama Klub Peserta

Risha Adi Widjaya selaku perwakilan Bidang Kompetisi menjelaskan, seluruh regulasi mengacu pada surat persetujuan AFC bernomor AFC/IDN/T2/7612-2026. Dalam dokumen tersebut, AFC menyatakan tidak keberatan terhadap jadwal maupun lokasi penyelenggaraan Piala Presiden 2026.

"Kami ingin menegaskan bahwa jadwal pertandingan, termasuk masa rehat 48 jam antarpertandingan, telah sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi dari AFC terkait tanggal pelaksanaan turnamen. Sebagai kompetisi internasional tier 2, kami tunduk pada regulasi AFC, termasuk kewajiban pelaporan administratif maksimal 48 jam setelah pertandingan seperti yang tertuang dalam Pasal 13.2," jelas Risha Widjaya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Selain menjelaskan dasar penerapan jadwal pertandingan, Risha menegaskan seluruh klub peserta telah mengetahui aturan tersebut sejak awal. Panitia pelaksana, menurutnya, selalu mengedepankan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan turnamen.

Risha mengatakan seluruh pelatih dan manajer tim menerima penjelasan rinci mengenai regulasi ketika mengikuti Manager Competition Meeting (MCM) menjelang babak semifinal. Seluruh peserta juga disebut telah menyepakati aturan yang diberlakukan selama kompetisi.

"Pada saat Manager Competition Meeting menjelang babak semifinal, seluruh pelatih dan manajer tim peserta sudah kami infokan secara detail. Semua pihak yang terlibat telah duduk bersama dan menyepakati aturan main yang ada," papar Risha.

 

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