Final Piala Presiden 2026: Francisco Rivera Waspadai Persib Bandung, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Juara

GIANYAR – Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan tersaji di Final Piala Presiden 2026. Francisco Rivera mewaspadai kekuatan Maung Bandung, sementara Balsa Sekulic ingin menjadi juara.

Pertandingan Final Piala Presiden 2026 itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 19.30 WIB. Kedua tim datang dengan modal positif setelah melewati babak semifinal dan kini tinggal selangkah lagi meraih trofi.

Rivera mengungkapkan persiapan Persebaya berjalan cukup baik meski waktu yang tersedia menjelang laga final relatif singkat. Menurutnya, seluruh pemain telah memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan persiapan menghadapi pertandingan penentuan.

1. Apresiasi Bonek

Selain membahas kesiapan tim, pemain asal Meksiko itu juga menyampaikan apresiasi kepada Bonek dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Ia berharap Persebaya mampu menampilkan performa terbaik pada laga puncak.

"Persiapan bagus. Kami tidak punya banyak waktu untuk persiapan, tapi Persebaya sudah siap," kata Rivera lewat telekonferensi video, dikutip Kamis (6/8/2026).

Rivera tidak menampik kekuatan yang dimiliki Persib Bandung. Ia menilai skuad asuhan Igor Tolic dihuni pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman tinggi di level kompetisi Indonesia.

Meski demikian, Rivera memastikan Persebaya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia optimistis Bajul Ijo mampu memberikan perlawanan maksimal dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.