Hadiah Uang Runner up Piala Presiden 2026 Ditambah Rp500 Juta

JAKARTA – Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, menaikkan hadiah uang untuk runner up hingga peringkat empat sebesar Rp500 juta. Keputusan tersebut diumumkan menjelang laga perebutan tempat ketiga dan final.

Sebelumnya, hadiah untuk juara sudah lebih dulu mengalami kenaikan dari Rp6 miliar menjadi Rp8 miliar. Kini, Maruarar memastikan bonus bagi tiga tim di bawah juara juga ikut bertambah demi meningkatkan motivasi seluruh peserta.

1. Kompetitif

Pengumuman itu disampaikan Ara –sapaan akrabnya- saat menghadiri konferensi pers menuju final Piala Presiden 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu 5 Agustus. Menurutnya, peningkatan hadiah diharapkan membuat persaingan hingga pertandingan terakhir berlangsung semakin kompetitif.

"Hari ini saya putuskan untuk juara dua tambahan Rp500 juta, juara tiga tambah Rp500 juta, juara empat tambah Rp500 juta," kata Ara dalam jumpa pers itu, Rabu 5 Agustus 2026.

2. Semangat Kompetisi

Dengan keputusan tersebut, hadiah hiburan bagi runner-up meningkat menjadi Rp3,5 miliar dari sebelumnya Rp3 miliar. Sementara tim peringkat ketiga kini berhak memperoleh Rp2,5 miliar, sedangkan peringkat keempat menerima Rp1,5 miliar.

Ara menjelaskan penambahan hadiah dilakukan untuk menjaga semangat kompetisi pada dua pertandingan terakhir turnamen. Menurutnya, seluruh tim tetap memiliki target yang layak diperjuangkan, termasuk pada laga perebutan posisi ketiga.