Adu Kisaran Gaji Pelatih Shin Tae-yong dengan Igor Tolic, bak Bumi dan Langit?

ADU kisaran gaji pelatih Shin Tae-yong dengan Igor Tolic menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Tolic baru ditunjuk menjadi pelatih Persib Bandung menggantikan Bojan Hodak. Sementara, Shin Tae-yong dipercaya untuk menangani Persija Jakarta setelah Mauricio Souza dipecat.

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

Kedua pelatih akan beradu pintar di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Kisaran Gaji Shin Tae-yong

Lantas, berapa kisaran gaji Shin Tae-yong? Tidak ada informasi pasti mengenai satu ini. Tapi, angkanya bisa diperkirakan dari riwayat bayarannya di tim-tim sebelumnya.

Saat menangani Timnas Indonesia, Shin disebut mendapat gaji sekira Rp1,1 miliar per bulan. Angka itu disebutkan langsung oleh mantan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Menurut Iwan Bule –sapaan akrabnya, PSSI menganggarkan Rp2 miliar per bulan untuk menggaji Shin serta stafnya. Ia memperkirakan, pria asal Korea Selatan itu meraup Rp1,1 miliar.

Dari laporan lain, yakni media Malaysia New Straits Times, Shin mendapat gaji USD1,5 juta per bulan atau setara Rp2,7 miliar. Angka itu menjadikannya salah satu pelatih berpenghasilan tertinggi di Asia!