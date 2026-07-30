Mariano Peralta Bangga Gabung Persib Bandung, Klub dengan Tradisi Juara di Liga Indonesia

MARIANO Peralta mengungkapkan rasa bangga setelah resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Ia menilai kepindahannya ke Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

Ia bergabung dengan Persib Bandung setelah melewati drama di bursa transfer. Pemain asal Argentina itu sempat diminati banyak klub, termasuk Persija Jakarta.

Mariano Peralta bangga gabung Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Mariano Peralta akhirnya resmi diumumkan sebagai pemain Persib pada Minggu, 19 Juli 2026. Ia mengatakan Persib Bandung merupakan klub besar yang memiliki sejarah panjang, prestasi membanggakan, serta dukungan suporter yang luar biasa. Faktor itu menjadi alasan utama dirinya menerima tawaran bergabung dengan juara bertahan Super League tersebut.

1. Bahagia Gabung Persib Bandung

Komitmen Mariano Peralta bersama Persib Bandung ditandai dengan penandatanganan kontrak di Graha Persib pada Rabu 29 Juli 2026. Prosesi tersebut turut disaksikan Manajer Persib, H. Umuh Muchtar, dan Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Zaenuri Hasyim.

"Saya sangat senang berada di sini. Persib adalah klub yang sangat besar di Indonesia, memiliki banyak suporter, dan merupakan klub juara. Itulah alasan utama saya memilih bergabung dengan Persib," kata Mariano Peralta, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (30/7/2026).

Pemain yang menyandang predikat Pemain Terbaik Super League 2025-2026 itu menegaskan tidak ingin terlena dengan pencapaian musim lalu. Justru, ia melihat kesempatan membela Persib Bandung sebagai tantangan baru untuk terus meningkatkan kualitas permainannya.

Marinao Peralta juga mengaku termotivasi bergabung dengan tim yang sukses meraih tiga gelar liga secara beruntun. Menurutnya, catatan tersebut bukan menjadi tekanan, melainkan dorongan untuk menjaga tradisi juara di Bandung.