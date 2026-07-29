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Resmi, Eks Persib Bandung Federico Barba Gabung Palermo!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:08 WIB
Resmi, Eks Persib Bandung Federico Barba Gabung Palermo!
Federico Barba resmi bergabung dengan Palermo FC (Foto: Palermo FC)
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PALERMO – Palermo resmi mengumumkan perekrutan Federico Barba. Pemain berpaspor Italia itu bergabung setelah meninggalkan Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026.

“Palermo FC mengumumkan telah merekrut Federico Barba, yang meninggalkan Persib Bandung,” bunyi keterangan di situs resmi klub, Rabu (29/7/2026).

1. Langsung Ikut Latihan

Federico Barba ikut sesi latihan Palermo (Foto: Instagram/@palermofficial)
Federico Barba ikut sesi latihan Palermo (Foto: Instagram/@palermofficial)

Bahkan, Barba langsung mengikuti sesi latihan pagi bersama skuad Palermo. Setelah itu, ia baru akan diperkenalkan ke publik secara resmi lewat konferensi pers.

“Hari ini, setelah sesi latihan pagi, pemain baru Palermo itu akan diperkenalkan dalam konferensi pers,” tulis klub berjuluk I Rosanero tersebut.

2. Pisah dengan Persib Bandung

Seperti diketahui, Barba resmi berpisah dengan Persib usai Super League 2026-2027. Kiprahnya di lini belakang sepanjang musim lalu, sukses membuahkan gelar juara.

Masa depan Barba langsung jadi perbincangan usai Persib memastikan gelar kelima di era Liga Indonesia. Pasalnya, bek berusia 32 tahun itu sempat menyatakan tidak betah di Kota Bandung.

 

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