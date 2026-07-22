Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Al Hilal Tikung AS Roma untuk Datangkan Bintang Timnas Belanda, Siapkan Dana Rp1,43 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |14:18 WIB
Al Hilal Tikung AS Roma untuk Datangkan Bintang Timnas Belanda, Siapkan Dana Rp1,43 Triliun
Al Hilal Tikung AS Roma untuk Datangkan Bintang Timnas Belanda, Siapkan Dana Rp1,43 Triliun (Instagram/@csummerville7)
A
A
A

JAKARTA - Klub Liga Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Inggris, West Ham untuk perekrutan penyerang sayap Crysencio Summerville. Al Hilal dilaporkan mengajukan tawaran senilai 60 juta poundsterling (sekitar Rp1,43 triliun) untuk mendatangkan pemain Timnas Belanda tersebut. Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari penawaran yang dilayangkan AS Roma ke West Ham untuk mendatangkan Crysencio Summervile. 

1. Al Hilal Selangkah Lagi Datangkan Summerville

Menurut laporan Sky Sports News, dilansir Rabu (22/7/2026), kesepakatan tersebut bernilai total 60 juta poundsterling. Rinciannya, biaya transfer 55 juta poundsterling plus potensi bonus 5 juta poundsterling. 

Klub Liga Italia, AS Roma, sebelumnya mencoba mencapai kesepakatan dengan West Ham untuk pemain internasional Belanda tersebut. Diyakini proposal penawaran 39 juta poundsterling untuk Summerville telah ditolak West Ham pada Senin kemarin.

Kabar mengenai tawaran Al Hilal terhadap Summerville pertama kali dilaporkan jurnalis Sky di Italia, Gianluca Di Marzio, pada Selasa (21/7/2026). 

Crysencio Summerville (Instagram/@csummerville7)
Crysencio Summerville (Instagram/@csummerville7)

Tawaran klub Arab Saudi tersebut nilainya hampir dua kali lipat dari proposal Roma sehingga West Ham dengan cepat menerima proposal itu. 

Roma dilaporkan tidak berencana menaikkan tawaran untuk Summerville agar sesuai dengan tawaran Al Hilal, menurut Sky di Italia.

Klub ibu kota Italia itu dilaporkan telah mengalihkan target ke bintang Piala Dunia Norwegia, Antonio Nusa dan Andreas Schjelderup, sebagai salah satu pilihan mereka.

Jika transfer ini terwujud, Summerville akan menjadi penjualan tertinggi ketiga dalam sejarah West Ham setelah Declan Rice dan Mateus Fernandes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/47/3231283/emil_audero-PNVm_large.jpg
Emil Audero Jadi Incaran Mantan Klub, tapi Terbentur Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/47/3228315/bek_chelsea_trevoh_chalobah-g05d_large.jpg
Como Main di Liga Champions Musim Depan, Serius Kejar Bek Chelsea dan Gelandang Muda Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/47/3228237/striker_juventus_lois_openda-M9nk_large.jpg
Gagal Bersinar di Juventus, Openda Jadi Buruan 4 Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/47/3226802/nico_paz-EfLi_large.jpg
Como Bakal Beli Kembali Nico Paz dari Real Madrid Seharga 60 Juta Euro
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/21/11/1730769/fifa-bikin-kejutan-leandro-paredes-tak-jadi-dikartu-merah-di-final-piala-dunia-2026-hbc.webp
FIFA Bikin Kejutan! Leandro Paredes Tak Jadi Dikartu Merah di Final Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/22/paredes_gavi.jpg
Terlibat Keributan dengan Paredes, Gavi Justru Minta FIFA Tak Hukum Pemain Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement