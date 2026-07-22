Al Hilal Tikung AS Roma untuk Datangkan Bintang Timnas Belanda, Siapkan Dana Rp1,43 Triliun

Al Hilal Tikung AS Roma untuk Datangkan Bintang Timnas Belanda, Siapkan Dana Rp1,43 Triliun (Instagram/@csummerville7)

JAKARTA - Klub Liga Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Inggris, West Ham untuk perekrutan penyerang sayap Crysencio Summerville. Al Hilal dilaporkan mengajukan tawaran senilai 60 juta poundsterling (sekitar Rp1,43 triliun) untuk mendatangkan pemain Timnas Belanda tersebut. Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari penawaran yang dilayangkan AS Roma ke West Ham untuk mendatangkan Crysencio Summervile.

1. Al Hilal Selangkah Lagi Datangkan Summerville

Menurut laporan Sky Sports News, dilansir Rabu (22/7/2026), kesepakatan tersebut bernilai total 60 juta poundsterling. Rinciannya, biaya transfer 55 juta poundsterling plus potensi bonus 5 juta poundsterling.

Klub Liga Italia, AS Roma, sebelumnya mencoba mencapai kesepakatan dengan West Ham untuk pemain internasional Belanda tersebut. Diyakini proposal penawaran 39 juta poundsterling untuk Summerville telah ditolak West Ham pada Senin kemarin.

Kabar mengenai tawaran Al Hilal terhadap Summerville pertama kali dilaporkan jurnalis Sky di Italia, Gianluca Di Marzio, pada Selasa (21/7/2026).

Crysencio Summerville (Instagram/@csummerville7)

Tawaran klub Arab Saudi tersebut nilainya hampir dua kali lipat dari proposal Roma sehingga West Ham dengan cepat menerima proposal itu.

Roma dilaporkan tidak berencana menaikkan tawaran untuk Summerville agar sesuai dengan tawaran Al Hilal, menurut Sky di Italia.

Klub ibu kota Italia itu dilaporkan telah mengalihkan target ke bintang Piala Dunia Norwegia, Antonio Nusa dan Andreas Schjelderup, sebagai salah satu pilihan mereka.

Jika transfer ini terwujud, Summerville akan menjadi penjualan tertinggi ketiga dalam sejarah West Ham setelah Declan Rice dan Mateus Fernandes.