Gagal Bersinar di Juventus, Openda Jadi Buruan 4 Klub

JAKARTA - Striker Juventus, Lois Openda, menjadi buruan 4 klub pada bursa transfer musim panas ini. Meski gagal pada musim perdananya bersama klub raksasa Italia itu, Openda tetap laris di pasaran.

1. Openda Diincar 4 Klub

Melansir Football Italia, Minggu (5/7/2026), Lois Openda menapatkan tawaran dari 4 klub sekaligus. Keempat klub itu adalah 3 dari Liga Prancis, yaitu Lens, Olympique Lyonnais, dan Rennes serta dari Liga Inggris yakni Coventry City.

Diketahui, striker tersebut tiba musim panas lalu dengan sambutan meriah dari RB Leipzig. Ia hadir dengan status pinjaman dan kewajiban pembelian di akhir musim dengan total biaya €46 juta.

"Kesepakatan itu terbukti menjadi bencana bagi Bianconeri," demikian laporan Football Italia.

Ia hanya mencetak dua gol dalam 34 pertandingan kompetitif, kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler, dan tidak termasuk dalam rencana Juventus ke depan.

Performanya memburuk hingga Openda belum mencetak gol sejak Desember 2025. Ia hanya bermain selama empat menit dalam 11 pertandingan terakhir musim ini.

Biaya transfer yang sangat besar membuat penjualan tidak mungkin terjadi saat ini. Juventus dikabarkan terbuka untuk opsi peminjaman dengan opsi pembelian.

Menurut Gazzetta dello Sport, Juve menerima empat permintaan informasi tentang Openda, dan tiga di antaranya berasal dari Prancis.