Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA ITALIA

Bursa Pelatih di Liga Italia: Sarri Resmi Latih Atalanta, Amorim ke Milan dan Allegri ke Napoli?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |01:07 WIB
Bursa Pelatih di Liga Italia: Sarri Resmi Latih Atalanta, Amorim ke Milan dan Allegri ke Napoli?
Bursa Pelatih di Liga Italia: Sarri Resmi Latih Atalanta, Amorim ke Milan dan Allegri ke Napoli? (Instagram/@atalantabc)
A
A
A

JAKARTA - Bursa transfer pelatih di Liga Italia menyambut musik 2026-2027 terus memanas. Sejumlah klub mencari pelatih baru untuk menakhodai tim guna mengarungi musim depan. 

1. Sarri Resmi Latih Atalanta

Kabar teranyar, Maurizio Sarri telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Atalanta musim depan. Melansir Football Italia, Rabu (17/6/2026), klub menyambut pelatih asal Italia tersebut dengan pernyataan yang dipublikasikan di situs web resmi mereka.

Pelatih berusia 67 tahun ini datang dengan CV yang mengesankan. Ia telah memimpin tim menjalani lebih dari 800 pertandingan profesional. Ia juga sukses menyabet gelar Liga Europa bersama Chelsea, Scudetto Serie A bersama Juventus, dan tiga musim berturut-turut memecahkan rekor poin Napoli.

Terakhir, ia memimpin Lazio ke final Coppa Italia. Sebelumnya, Sarri membawa Biancocelesti ke babak 16 besar Liga Champions pada musim 2023/24. Ini digambarkan sebagai hasil terbaik kedua di Eropa dalam sejarah klub Roma tersebut.

Di Atalanta, nantinya Sarri akan kembali bekerja sama dengan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli. Sebelumnya, kedua sempat bekerja sama erat di Napoli antara 2015 dan 2018.

2. Amorim ke Milan? 

Di kubu Milan, Ruben Amorim dikabarkan akan menjadi pelatih Rossoneri musim depan. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada dasarnya telah selesai setelah pengacara dari kedua pihak bertukar dokumen menjelang pengumuman resmi. Kontrak tersebut akan berlaku selama dua tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2029.

Ruben Amorim (Dok laman resmi MU)
Ruben Amorim (Dok laman resmi MU)

Menurut laporan dari MilanNews.it, pelatih asal Portugal itu menolak tawaran dari Benfica untuk mengejar proyek Milan. 

“Amorim sangat yakin,” kata Romano. 

“Dia menolak tawaran lain seperti dari Benfica dan sangat menginginkan Milan,” katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/47/3224638//juventus-gXAK_large.jpg
Juventus Cuci Gudang, Target Raup 50 Juta Euro Hasil Jual Sejumlah Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/47/3221194//pelatih_ac_milan_massimiliano_allegri-YcHv_large.jpg
Ibrahimovic Nyaris Baku Hantam dengan Allegri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221077//presiden_como_1907_mirwan_suwarso_blak_blakan_ungkap_penyebab_klubnya_tidak_merekrut_pemain_indonesia-z0Ai_large.jpg
Presiden Klub Blak-blakan Penyebab Como 1907 Tidak Rekrut Pemain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221064//jamie_vardy_pilih_angkat_kaki_dari_cremonese-Fy5C_large.jpg
Jamie Vardy Pilih Angkat Kaki dari Cremonese Usai Degradasi ke Serie B, Comeback ke Liga Inggris?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/16/11/1718109/selama-90-menit-di-los-angeles-iran-akhirnya-rasakan-euforia-piala-dunia-2026-lqa.webp
Selama 90 Menit di Los Angeles, Iran Akhirnya Rasakan Euforia Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani.jpg
Saddil Ramdani Tak Mau Santai Total, Tetap Latihan di Tengah Libur Panjang Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement