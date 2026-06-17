Bursa Pelatih di Liga Italia: Sarri Resmi Latih Atalanta, Amorim ke Milan dan Allegri ke Napoli?

Bursa Pelatih di Liga Italia: Sarri Resmi Latih Atalanta, Amorim ke Milan dan Allegri ke Napoli? (Instagram/@atalantabc)

JAKARTA - Bursa transfer pelatih di Liga Italia menyambut musik 2026-2027 terus memanas. Sejumlah klub mencari pelatih baru untuk menakhodai tim guna mengarungi musim depan.

1. Sarri Resmi Latih Atalanta

Kabar teranyar, Maurizio Sarri telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Atalanta musim depan. Melansir Football Italia, Rabu (17/6/2026), klub menyambut pelatih asal Italia tersebut dengan pernyataan yang dipublikasikan di situs web resmi mereka.

Pelatih berusia 67 tahun ini datang dengan CV yang mengesankan. Ia telah memimpin tim menjalani lebih dari 800 pertandingan profesional. Ia juga sukses menyabet gelar Liga Europa bersama Chelsea, Scudetto Serie A bersama Juventus, dan tiga musim berturut-turut memecahkan rekor poin Napoli.

Terakhir, ia memimpin Lazio ke final Coppa Italia. Sebelumnya, Sarri membawa Biancocelesti ke babak 16 besar Liga Champions pada musim 2023/24. Ini digambarkan sebagai hasil terbaik kedua di Eropa dalam sejarah klub Roma tersebut.

Di Atalanta, nantinya Sarri akan kembali bekerja sama dengan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli. Sebelumnya, kedua sempat bekerja sama erat di Napoli antara 2015 dan 2018.

2. Amorim ke Milan?

Di kubu Milan, Ruben Amorim dikabarkan akan menjadi pelatih Rossoneri musim depan. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada dasarnya telah selesai setelah pengacara dari kedua pihak bertukar dokumen menjelang pengumuman resmi. Kontrak tersebut akan berlaku selama dua tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2029.

Ruben Amorim (Dok laman resmi MU)

Menurut laporan dari MilanNews.it, pelatih asal Portugal itu menolak tawaran dari Benfica untuk mengejar proyek Milan.

“Amorim sangat yakin,” kata Romano.

“Dia menolak tawaran lain seperti dari Benfica dan sangat menginginkan Milan,” katanya.