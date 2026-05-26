Pecat Massimiliano Allegri, AC Milan Buru Andoni Iraola dan Unai Emery!

AKSI bersih-bersih yang dilakukan manajemen AC Milan memakan korban sejumlah nama petinggi klub termasuk pelatih Massimiliano Allegri. Rossoneri kini tengah mengincar dua nama pengganti yakni Andoni Iraola dan Unai Emery.

Milanisti mendapat kabar cukup heboh pada Senin 25 Mei 2026 malam WIB. Palu pemecatan dijatuhkan Red Bird Capital selaku pemegang saham mayoritas terhadap sejumlah nama di jajaran petinggi klub.

1. CEO hingga Pelatih

Tidak kurang dari Direktur Olahraga Igli Tare, CEO Giorgio Furlani, hingga Direktur Teknis Geoffrey Moncada, kehilangan pekerjaan. Allegri pun ikut dicopot dari jabatannya.

Bersih-bersih itu dilakukan usai Milan gagal menembus Liga Champions 2026-2027. Lama bercokol di empat besar, Il Diavolo Rosso malah terlempar ke posisi lima di klasemen akhir.

Pemecatan Allegri cukup mengejutkan. Sebab, pria asal Italia itu digadang-gadang menjalani masa kedua bersama Milan dengan proyek jangka panjang.

Sayangnya, tangan dingin Allegri kurang bisa menyulap Milan. Ia hanya sanggup mencatatkan 20 kemenangan, 10 imbang, dan 8 kemenangan, dari total 38 laga di Serie A musim ini.